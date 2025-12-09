+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
City accidental bid Messi 16.9Getty/GOAL
Richard Martin

La oferta “accidental” de 80 millones de euros del Manchester City que casi llevó a Lionel Messi al Etihad Stadium

Hace 15 años el Manchester City casi firma a Messi por 80 millones de euros en un malentendido mientras construían su proyecto al estilo Barça de Guardiola.

Desde que Guardiola llegó al Manchester City en 2016, circulaban rumores de que quería llevar a Messi del Barcelona al Etihad Stadium. Durante su primera temporada en el club, el entrenador tuvo que desmentir informes que aseguraban que había intentado fichar no solo a Messi, sino también a Neymar y Sergio Busquets.

El momento más cercano a una reunión de Messi con Guardiola en el City se dio en el verano de 2020, cuando el argentino comunicó al Barcelona mediante un Burofax su intención de irse y se reunió con su antiguo entrenador en su casa, antes de decidir quedarse en Cataluña.

Más tarde, en 2021, Messi estuvo disponible para el City debido a los problemas financieros del Barcelona, aunque el París Saint-Germain mostró mayor interés. En ninguna de estas ocasiones el club inglés presentó una oferta formal por el argentino.

De hecho, el City solo se acercó a fichar a Messi una vez, en 2008, pocos días después de que Abu Dhabi United adquiriera el club y antes de que Messi ganara su primer Balón de Oro. Sin embargo, la propuesta generó gran confusión tanto en Barcelona como en Manchester, ya que fue realizada por error debido a un malentendido en medio de la euforia por la llegada repentina de grandes recursos al club.

  • Manchester City's English manager Mark HAFP

    No apto para el propósito

    El Manchester City comenzó la temporada 2008-09 de manera sombría, cayendo 4-2 ante el Aston Villa. No fue del todo inesperado, después de cerrar la temporada anterior con una humillante derrota por 8-1 en Middlesbrough. Sus fichajes habían sido discretos: el delantero brasileño Jo del CSKA Moscú, Tal Ben Haim del Chelsea y un mediocampista defensivo poco conocido de Hamburgo llamado Vincent Kompany por £6 millones. Sin embargo, ese mismo mes quedó claro que se avecinaban cambios que transformarían al club y, eventualmente, al fútbol inglés.

    El propietario del City, Thaksin Shinawatra, enfrentaba problemas legales en Tailandia y tenía sus activos congelados, dejando al club al borde del colapso financiero y obligándolo a solicitar un préstamo a un expropietario solo para pagar a sus jugadores. Mientras tanto, el nuevo entrenador Mark Hughes se sorprendió por el estado del club al que acababa de llegar.

    Recordó a The Guardian: "El campo de entrenamiento estaba en malas condiciones. Me sorprendió bastante lo deteriorado que estaba. Supuse que las instalaciones y el personal serían de primer nivel, y era evidente que no lo eran. Vine desde Blackburn porque pensaba que el City tenía potencial, estaba en buena situación financiera y habría dinero disponible. La realidad no era exactamente lo que me habían descrito".

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    Multimillonarios de la noche a la mañana

    Pero todo cambió el 1 de septiembre. Hughes estaba jugando al golf cuando recibió una llamada del CEO Garry Cook, informándole que el club había sido comprado por el grupo Abu Dhabi United. Siguió golpeando bolas, pero pronto fue rodeado por un equipo de Sky News. De repente, el City dejaba de ser simplemente un club con potencial. Y, vaya, ahora habría dinero disponible; Cook le dijo a Hughes que los nuevos propietarios "querían un fichaje estrella" cuanto antes.

    Hughes podía elegir entre los mejores jugadores del mundo; el problema era que era el último día del mercado de fichajes. Y había otro inconveniente: el City aún era visto un poco como un club de broma.

    "Simplemente me preguntaron '¿A quién quieres?'. Tenían un montón de ofertas por prácticamente todos los mejores jugadores del mundo", relató Hughes en el podcast No Tippy Tappy Football. "Simplemente habían lanzado todas estas ofertas para ver si alguien respondía, pero la gente olvida que en ese momento el Manchester City era un equipo de media tabla en la Premier League —media tabla a la parte inferior, si somos sinceros. No había muchos interesados porque los jugadores pensaban, '¿Manchester City, quién?'".

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-CELTIC-BARCELONAAFP

    De 'volverse complicado' a 'vamos a por Messi'

    "Tenían todas estas ofertas hechas y no pasaba nada, hasta que de repente recibieron un pequeño guiño de Robinho y del Real Madrid", añadió Hughes. "¡Fue un día de locos, con ofertas volando por Lionel Messi y de todo tipo! Finalmente cerramos el trato con Robinho, lo cual fue un anuncio impresionante, y el resto es historia."

    Robinho dejó Madrid pensando que se uniría al Chelsea y, al dirigirse a Manchester, asumió que era para el United, no para los recién llegados ricos rivales del City. No fue el único confundido. Aunque Shinawatra acababa de vender el club, su mano derecha Pairoj Piempongsant todavía estaba involucrada en las negociaciones de fichajes del City.

    Él y Cook se unieron a una llamada de conferencia con el entonces director de operaciones del club, Paul Aldridge, para discutir a quién fichar. Como explicó Cook a The Athletic en 2019:
    "Imagínate la escena. Ahí está Paul con su acento londinense: 'Pairoj, tienes que decirme qué estamos haciendo, esto se está saliendo de control'. Pairoj estaba tumbado en un diván, recibiendo un masaje y gritando: '¡Sí, sí, sí! Muy desordenado, desordenado, se está volviendo desordenado.' Algo se perdió en la traducción y —bajo la palabra de mi hija, esto es cierto— se entendió mal como '¡Tenemos que conseguir a Messi!'".

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    '¿Estás loco?'

    "Paul vino a verme después: 'Garry, esto se está volviendo confuso, no sé qué estamos haciendo aquí.' Yo dije: 'Haz la oferta, veamos qué conseguimos'." Según Cook, el City hizo una oferta de 80 millones de euros por Messi, que habría batido el récord mundial de transferencia anterior de 57 millones de euros, la cifra que el Madrid pagó por Zinedine Zidane en 2001.

    Messi tenía 21 años en ese momento, pero ya estaba en camino a la fama: había anotado un hat-trick contra el Real Madrid dos temporadas antes y había terminado tercero en la votación más reciente del Balón de Oro, detrás de Kaká y Cristiano Ronaldo. Durante la temporada anterior, había marcado 10 goles y dado 14 asistencias, y dada la repentina bonanza económica del City, ficharlo no parecía tan descabellado. De hecho, Robinho había marcado un gol más que el argentino para el Madrid en 2007-08.

    La posición relativamente baja del City en el fútbol global hizo que el Barcelona se sorprendiera al conocer la oferta. Cook añadió: "Luego, Dave Richards me llamó al día siguiente desde la Premier League: 'Garry, ¿has hecho una oferta por Lionel Messi? ¿Ochenta millones de euros? ¿Estás loco?'"

  • Joan Laporta MessiGetty

    Incredulidad

    Mark Bowen, asistente de Hughes en aquel entonces, también ha hablado sobre la oferta en años posteriores. Su versión difiere de la de Cook, afirmando que la propuesta por Messi fue similar a la de Robinho, en torno a 35-40 millones de euros. De hecho, Cook mencionó inicialmente una cifra cercana a 35 millones de euros cuando relató la historia por primera vez al autor Gary James.

    Esto podría explicar por qué el entonces presidente del Barcelona, Joan Laporta, no estaba nada contento al ver la oferta, considerándola ridícula para un jugador que ya todos sabían que sería el mejor del mundo.

    Bowen relató en el podcast Business of Sport el año pasado: "El presidente respondió: '¿Quién demonios creen que son? ¿Creen que pueden comprarnos a Messi? Ni de broma, por favor, aléjense.'"

  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    Ya no es una operación amateur

    Laporta evidentemente no tomó en serio al City, y la oferta accidental solo puso de relieve lo amateur que era la operación del club en ese momento, apenas un día después de su adquisición multimillonaria. El equipo continuó mostrando una ambición enorme, aunque descoordinada, en el mercado de fichajes: en la ventana de enero intentaron fichar a Kaká, ofreciendo al AC Milan unos 106 millones de euros y al brasileño un salario de aproximadamente 585,000 euros por semana.

    Kaká rechazó la oferta, y los aficionados del City, uno de ellos incluso haciéndose un tatuaje con el nombre del jugador, tuvieron que conformarse con incorporaciones como Craig Bellamy y Nigel de Jong. Garry Cook, el CEO en ese momento, terminó saliendo del club en desgracia dos años después, tras enviar un correo burlón a la madre y agente de Nedum Onuoha, jugador del City que luchaba contra el cáncer.

    Cook fue reemplazado por Ferran Soriano, seguido más tarde por su antiguo colega Txiki Begiristain, y cuatro años después llegó Guardiola, poniendo fin a la reputación del City como un club que nadie tomaba en serio. Cuando Messi dejó el Barça, irónicamente, tras las falsas afirmaciones de Laporta de que podían permitirse renovar su contrato, el City era uno de los pocos clubes, junto al PSG, que realmente podía hacerlo.

    Esta vez, el City no mostró un interés urgente por Messi, habiendo ya firmado a Jack Grealish por unos 117 millones de euros, y centrando su atención en la próxima superestrella del fútbol, Erling Haaland. Fichajes de última hora como la llegada de Gianluigi Donnarumma en septiembre son ahora eventos poco frecuentes para un club que planifica cada gran operación con antelación. Una oferta equivocada, realizada mientras un negociador disfrutaba de un masaje, hoy sería impensable.

Liga de Campeones
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Osasuna crest
Osasuna
OSA
0