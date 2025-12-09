Getty/GOAL
Bruno Fernandes descarta unir fuerzas con Lamine Yamal en el Barcelona mientras su futuro en el Manchester United genera rumores
Bruno Fernandes: fecha de expiración de su contrato con el Manchester United
Fernandes sigue siendo una presencia talismánica en Old Trafford, sumando tres asistencias más en la victoria por 4-1 frente al Wolves. Sin embargo, con 31 años, su contrato actual expira en 2027, aunque el Manchester United cuenta con la opción de ampliarlo 12 meses más.
Se ha sugerido que la oferta adecuada podría alejarlo de Manchester tras el Mundial del próximo verano, donde buscará la gloria junto a Cristiano Ronaldo. Fernandes no ha descartado del todo la posibilidad de un nuevo comienzo.
Los equipos de la Liga Pro Saudí parecen liderar la carrera, gracias al poder económico del Medio Oriente, aunque también podría enfrentar un nuevo desafío en Europa. Se dice que el Barcelona, que en su momento fichó a Ilkay Gündogan del Manchester City tras superar los 30 años, está entre los varios clubes interesados en Fernandes.
- Getty
Barcelona: Bruno Fernandes recibe advertencia sobre un posible traslado al Camp Nou
Hablando con Boyle Sports, que ofrece las últimas apuestas de fútbol, Pedro Mendes opinó sobre el futuro de Bruno Fernandes y su posible salida del Manchester United:
“No lo sé, depende de él, pero creo que Bruno es actualmente la figura clave del Manchester United, ¿verdad? Entonces, ¿qué más puedes querer? Si eres el principal en un equipo como el United, ¿por qué cambiarías solo por un nuevo desafío o un nuevo capítulo en tu carrera? Es comprensible.”
Mendes añadió que Fernandes no tendría el mismo estatus en el Barcelona: “En Barcelona puede ser un gran jugador, 100%. Pero allí tienen a Pedri, Raphinha y Lamine Yamal. Bruno no sería el nombre más importante. En el United, en cambio, él es ese tipo. Puede buscar un nuevo desafío, pero ¿qué más puedes pedir si eres el principal en tu equipo?”
Finalmente, destacó la importancia de un título de liga para consolidar su legado: “Bruno Fernandes necesita la Premier League para estar entre los más grandes de la historia. Ha sido increíble en las últimas tres o cuatro temporadas, pero un trofeo de liga lo colocaría entre los mejores de la competición.”
Manchester United: Palhinha, considerado una incorporación acertada
Con dudas sobre el futuro de Bruno Fernandes y Casemiro aparentemente listo para dejar Old Trafford en 2026, Pedro Mendes —quien jugó en Portsmouth y Tottenham— opinó sobre posibles refuerzos para el centro del campo del Manchester United:
“João Palhinha es el típico ‘número seis’ de la Premier League, un mediocampista defensivo que barre todo por delante de los defensores. Si tienes un equipo que domina la posesión, se queda un poco fuera de su juego desde mi punto de vista. Los jugadores a su alrededor brillarán más que él, porque su rol es recuperar el balón, pasarlo y taclearlos. Fue fantástico haciendo eso en Fulham.”
Mendes agregó: “En el Bayern, con un 60% o 70% de posesión, no necesita hacer ese tipo de trabajo, y su fortaleza se diluye. Necesita más participación en el juego con balón, y eso no es su principal cualidad. Por eso probablemente tuvo dificultades en Bayern y Spurs. Aun así, me gustó lo que vi de él este año, aunque es diferente a su etapa en Fulham.”
Sobre su posible llegada al United, concluyó: “¿Palhinha en el Man Utd? ¿Por qué no? Pero Manuel Ugarte es un jugador similar. Palhinha es una opción si quieren reemplazarlo, y con dudas sobre Casemiro, podría funcionar perfectamente.”
- Getty Images Sport
¿Palhinha al Manchester United mientras Fernandes busca su salida?
Palhinha está disputando actualmente una temporada a préstamo en el Tottenham desde el Bayern, campeón de la Bundesliga. Un traspaso permanente podría concretarse el próximo verano, y existe la posibilidad de que coincida con Fernandes mientras otro internacional portugués se despide del fútbol inglés.
Anuncios