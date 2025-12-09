Bruno Fernandes descarta unir fuerzas con Lamine Yamal en el Barcelona mientras su futuro en el Manchester United genera rumores

Fernandes sigue siendo una presencia talismánica en Old Trafford, sumando tres asistencias más en la victoria por 4-1 frente al Wolves. Sin embargo, con 31 años, su contrato actual expira en 2027, aunque el Manchester United cuenta con la opción de ampliarlo 12 meses más.

Se ha sugerido que la oferta adecuada podría alejarlo de Manchester tras el Mundial del próximo verano, donde buscará la gloria junto a Cristiano Ronaldo. Fernandes no ha descartado del todo la posibilidad de un nuevo comienzo.

Los equipos de la Liga Pro Saudí parecen liderar la carrera, gracias al poder económico del Medio Oriente, aunque también podría enfrentar un nuevo desafío en Europa. Se dice que el Barcelona, que en su momento fichó a Ilkay Gündogan del Manchester City tras superar los 30 años, está entre los varios clubes interesados en Fernandes.