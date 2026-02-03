FC Barcelona vs. Mallorca, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Mallorca este sábado 7 de febrero a las 16:15 horas (tiempo de España) en el estadio Camp Nou, por la vigésima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Mallorca de LaLiga 2025-26

Los Culés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-1 a Elche en la fecha 22, con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. El equipo dirigido por Hansi Flick es líder en la clasificación con 55 puntos, solo uno por encima de Real Madrid.

Por su parte, los Bermellones derrotaron por 4-1 a Sevilla en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Vedat Muriqi, Samú Costa, Sergi Darder y Pablo Torre. El cuadro a cargo de Jagoba Arrasate es décimo cuarto en la tabla con 24 unidades, solo dos arriba de la zona de descenso.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver FC Barcelona vs Mallorca, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, /Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Mallorca

Primera División - Primera División Spotify Camp Nou

El partido se disputa este sábado 7 de febrero a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Camp Nou.

México: 09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Estados Unidos: 10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Barcelona contra Mallorca alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager H. Flick Alineación probable Suplentes Manager J. Arrasate

Noticias del FC Barcelona

Los Culés lograron superar la ronda de Cuartos de Final de la Copa del Rey con un triunfo por 2-1 sobre Albacete. Los Blaugranas consiguieron su lugar en la semifinal gracias a los goles de Lamine Yamal y Ronald Araújo.

Noticias del Mallorca

Zito Luvumbo, nuevo fichaje de los Bermellones, ya entregó sus primeras palabras como miembro del club, con la ilusión de ser una pieza importante en el proyecto actual.

"Me habló (Pablo Ortells) de las instalaciones, del proyecto, de la ambición que el equipo tiene conmigo. Me gustó, estoy muy contento. Espero todo lo mejor, ayudar al equipo, ser un jugador disponible para el equipo, estar a disposición del entrenador y marcar más goles, que es importante. Goles, asistencias y eso", expresó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles