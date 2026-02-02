La postura de Marcus Rashford sobre regresar al Manchester United bajo el mando de Michael Carrick se revela mientras Hansi Flick ofrece un nuevo veredicto sobre el cedido del Barcelona

Según el Daily Mirror, Marcus Rashford no tiene ningún deseo de regresar al Manchester United en el verano y espera concretar un traslado a un nuevo club en verano, antes de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El Barcelona tiene la opción de comprar al jugador este verano, y se informa que le ha dicho al club catalán que quiere quedarse, y está tan desesperado por hacerlo que está dispuesto a renegociar los términos de su contrato actual, si ayuda a concretar su llegada permanente al club.

Rashford ha dicho sobre sus esperanzas para el futuro: "Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el máximo objetivo, pero no es la razón por la que estoy entrenando duro y dando todo. El objetivo es ganar. El Barça es un club enorme, fantástico, hecho para ganar títulos."

Y cuando se le preguntó sobre sus primeras impresiones de la ciudad y cómo se ha adaptado al Barcelona, el versátil delantero agregó: "Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué, me sentí muy bien recibido.

"Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos; la temporada pasada fue fantástica, pero la vida avanza muy rápido, las cosas cambian, y el objetivo es repetir esos éxitos. Estoy totalmente concentrado en eso. Todo ha sido fantástico con el personal y mis compañeros; no tengo quejas."