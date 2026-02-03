Getty Images Sport
Andrés Iniesta respalda a Lamine Yamal y revela sus planes de ser entrenador
El heredero del Barça recibe el respaldo de la leyenda
En el panteón de los grandes del Barcelona, pocas voces pesan tanto como la de Andrés Iniesta. Mientras los catalanes lideran la lucha por el título de LaLiga, Lamine Yamal se ha consolidado como el rostro de la nueva era del club, soportando un nivel de presión que aplastaría a la mayoría de jugadores experimentados, y mucho menos a un adolescente. El graduado de La Masía se ha convertido en el eje creativo del equipo, deslumbrando a los seguidores del Camp Nou con una combinación de audacia y precisión técnica que inevitablemente invita a comparaciones con las leyendas del pasado.
Aunque expertos y aficionados lo han coronado rápidamente como la próxima superestrella global, la validación desde dentro del sanctasanctórum del club sigue siendo uno de los indicadores más reveladores de la trayectoria de un jugador. Iniesta, quien definió una era de dominio junto a Xavi y Lionel Messi, ha seguido de cerca cómo el joven de 18 años rompe récords y desafía la lógica. El campeón del mundo está convencido de que Yamal no es solo un talento pasajero, sino una fuerza generacional con el potencial de inscribir su nombre junto a los mejores de la historia, siempre que mantenga su hambre y disciplina.
Iniesta: “El futuro está en sus manos”
Mientras completaba sus cualificaciones de entrenador en Dubái, Iniesta no se contuvo al evaluar al subcampeón del Balón de Oro. Destacó la “naturalidad” única con la que juega Lamine Yamal, pero advirtió que el verdadero desafío ahora es mantener la consistencia y crecer año tras año.
Al ser preguntado sobre el techo del joven, Iniesta fue claro: “El reto de Lamine Yamal es seguir mejorando cada temporada. Juega con una naturalidad increíble, y está en sus manos convertirse en uno de los más grandes si continúa esforzándose”.
Iniesta planea su regreso al banquillo
Mientras mantiene su atención en su antiguo club, Iniesta también se concentra en planear su próximo capítulo. El jugador de 41 años se encuentra en las etapas finales de obtención de su licencia Pro, un proceso que está completando en Asia antes de iniciar su carrera como entrenador. Según reveló, la transición del campo al banquillo ha transformado por completo su manera de ver el fútbol.
“Mi idea es empezar a entrenar pronto. Me falta la licencia Pro, que estoy completando aquí en Asia”, explicó Iniesta. “Como entrenador, comienzas a ver el fútbol desde otra perspectiva. La pelota sigue atrayéndome, pero hoy en día hay muy pocos secretos. Lo importante ahora es prepararme de la mejor manera posible”.
Sobre su filosofía, Iniesta añadió que, aunque es fundamental tener una identidad clara, un entrenador moderno debe ser pragmático. “Cuando comienzas a dirigir, primero necesitas conocer a tus jugadores y lo que pueden aportar. Debes tener una idea clara de cómo quieres jugar, pero también la mentalidad para adaptarte a cada situación”.
Iniesta elogia a Pedri y lanza advertencia antes del choque contra el Albacete
La entrevista también se centró en otra joya del mediocampo: Pedri. A menudo considerado el sucesor espiritual de Iniesta, el canario se ha consolidado como el metrónomo del Barcelona.
“Pedri se siente muy cómodo con el balón y siempre está involucrado. Puede organizar el juego, pero también generar desequilibrio. Es un jugador muy completo, con cualidades impresionantes, y seguirá mejorando”, destacó Iniesta.
El próximo compromiso del Barcelona es un partido de Copa del Rey contra el Albacete el martes, un choque que despierta recuerdos especiales en Iniesta, enfrentando al club donde se convirtió en leyenda contra el equipo de su infancia, donde todo comenzó.
A pesar de su lealtad a los blaugranas, Iniesta lanzó una seria advertencia: Albacete eliminó al Real Madrid en la ronda anterior, demostrando que pueden sorprender a cualquiera. “Hay partidos que simplemente no puedes subestimar, y que Albacete venga de eliminar al Real Madrid ya es una advertencia”, señaló, confirmando que seguirá el encuentro atentamente desde Dubái mientras el Barcelona busca evitar un destino similar al de sus eternos rivales.
