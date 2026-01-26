FC Barcelona vs. Kobenhavn, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Kobenhavn este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Spotify Camp Nou, por la octava y última jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Kobenhavn de la Champions League 2025-26

Los Culés llega al compromiso después de vencer por marcador de 4-2 a Slavia Praga en la fecha 7, con un doblete de Fermín López, junto a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski. El equipo dirigido por Hansi Flick es noveno en la clasificación con 13 puntos, de manera que con un triunfo tiene grandes posibilidades de conseguir un boleto directo a los octavos de final, aunque la diferencia de goles podría terminar por ser el factor decisivo.

Por su parte, los Leones empataron por 1-1 frente a Napoli en su más reciente partido en el certamen continental, con gol de Jordan Larsson, pero también con tarjeta roja para Thomas Delaney. El cuadro a cargo de Jacob Neestrup es décimo sexto en la tabla con ocho unidades, de manera que están obligados a sumar para aspirar al playoff, preferiblemente con una victoria.

Cómo ver FC Barcelona vs Kobenhavn, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 (Argentina y Chile), ESPN 5 (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, con ESPN 2 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido FC Barcelona vs Kobenhavn

Liga de Campeones - Champions League Spotify Camp Nou

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Spotify Camp Nou.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo FC Barcelona

Los Culés vienen de un valioso triunfo por 3-0 sobre Real Oviedo en LaLiga, mismo que les permite permanecer como lideres, tan solo un punto por encima del Real Madrid.

Noticias del equipo Kobenhavn

Los Leones no viven su mejor momento en la Superliga Danesa, donde suman dos derrotas al hilo y ahora se encuentran en la quinta posición, a 12 puntos de distancia del líder.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

BAR Últimos partidos FCK 1 Victoria 1 Empate 0 Victorias FC Copenhague 1 - 1 Barcelona

Barcelona 2 - 0 FC Copenhague 3 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Clasificaciones

