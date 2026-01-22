Getty/GOAL
¡Haz espacio para Robert Lewandowski! Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Neymar se unen al delantero del Barcelona en el exclusivo club de la Champions League
Lewandowski se une a Ronaldo y Kane en el club de la Champions League
Lewandowski está en compañía de élite cuando se trata de lograr esa hazaña, ya que solo algunos de los mejores han logrado alcanzar ese hito. El veterano delantero se mudó a Cataluña en 2022 habiendo registrado 69 goles continentales para los gigantes alemanes Bayern Múnich.
Ahora ha superado 20 para el Barça, alcanzando cifras de dos dígitos en acción europea la temporada pasada. Su último gol llegó en una dura victoria por 4-2 sobre Slavia Praga que vio un gol en propia puerta antes de sellar una victoria muy disputada.
Solo otros tres jugadores han registrado más de 20 goles en la Liga de Campeones para dos clubs diferentes. No es de extrañar que Cristiano Ronaldo fuera el primero en entrar en los libros de historia, habiendo sido una presencia prolífica para el Manchester United y el Real Madrid. El capitán de Inglaterra Kane ha alcanzado la misma marca durante sus etapas con el Tottenham y el Bayern Múnich, mientras que Neymar lo logró con el Barcelona y el Paris Saint-Germain.
Lewandowski anota en su 15ª campaña consecutiva de la Liga de Campeones
Lewandowski se ha unido ahora a ese grupo, asegurando también que ha marcado en su 15ª campaña consecutiva de la Liga de Campeones. La superestrella portuguesa Ronaldo logró 16 en ese sentido, mientras que el gran jugador del Barcelona Lionel Messi y el exdelantero del Real Madrid Karim Benzema establecieron el récord en 18.
Lewandowski dijo después de anotar contra Slavia, con su cuenta europea para 2025-26 abierta en el sexto intento: “Finalmente llegó el primer gol. Espero que ahora sea más fácil”.
Un primer gol en la Liga de Campeones fue registrado por Lewandowski en 2011, mientras estaba en las filas de los pesos pesados de la Bundesliga Borussia Dortmund. Estándares individuales notables se han mantenido desde entonces.
Ha alcanzado 114 goles en competiciones de la UEFA y permanece tercero en la lista de todos los tiempos detrás de Messi (132) y Ronaldo (145). Habrá oportunidades para que se acerque más a un par de GOATs.
Preguntas futuras: Se plantea un posible traslado a la MLS
Sin embargo, se están haciendo preguntas sobre cuánto tiempo se quedará en el Barcelona. El contrato de Lewandowski, a sus 37 años, se está acercando a la agencia libre. La especulación continúa sugiriendo que es deseado por equipos en los Estados Unidos, mientras él reflexiona sobre un posible traslado para unirse al talismán de Inter Miami, Messi, en la MLS.
El jefe del Barça, Hansi Flick, ha dicho al ser preguntado sobre el futuro de un icónico número 9: “No sé dónde estará Robert Lewandowski la próxima temporada. Estoy muy contento con él, pero también soy honesto. Hablé con él. Veremos qué pasa y decidiremos al final de la temporada”.
El mismo Lewandowski ha estado guardando sus cartas cerca del pecho, diciendo en diciembre de 2025: “Todavía tengo tiempo para tomar una decisión. Ahora mismo, no sé dónde quiero jugar. No hay necesidad de pensarlo todavía. No sé qué dirección tomar, pero no tengo ninguna presión.”
Ha continuado diciendo, con una extensión de sus términos en el Camp Nou aún posible: “No estoy hablando con el entrenador sobre clubes interesados. No se trata de reducir mi salario a la mitad. Mucho depende del plan del club y de lo que quiero”.
Contrato de Lewandowski: ¿Extensión o un nuevo comienzo como agente libre?
Informes recientes han afirmado que Barcelona está "abierto" a la idea de mantener a Lewandowski durante otros 12 meses. Esto se debe a que no tienen un reemplazo adecuado preparado. Ferran Torres ha liderado la delantera para ellos esta temporada, pero se requiere competencia por los lugares, lo que permite a Flick barajar su grupo mientras compite por honores importantes en múltiples frentes.
Se ha sugerido que los Blaugrana tienen interés en el exdelantero del Tottenham Kane, quien tiene cláusulas de salida en su contrato en el Bayern. Tomó el lugar de Lewandowski cuando se dirigió al Allianz Arena, y podría hacerlo de nuevo si se acuerda un traslado al Camp Nou.
