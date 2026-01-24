Hay cierta flexibilidad sobre cuándo se pueden llevar a cabo las elecciones y podría haber elegido cualquier fecha entre mediados de marzo y mediados de junio. Sin embargo, Laporta ha optado por celebrar las elecciones en el período más temprano posible, lo que significa que se llevarán a cabo el 15 de marzo de este año mientras el equipo aún compite en varias competiciones, incluida la ronda de 16 de la Champions League.

"La Junta Directiva ha acordado convocar elecciones para la presidencia del club el domingo 15 de marzo de 2026", decía un comunicado en el sitio web oficial del club a principios de esta semana.

"En los próximos días, y de acuerdo con los plazos establecidos en los Estatutos del FC Barcelona, se publicará la convocatoria oficial, incluidas las fechas y todos los detalles del proceso electoral."

Laporta se postula para la reelección, mientras que Víctor Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana y Joan Camprubí han anunciado su intención de postularse. Sin embargo, el actual presidente del Barcelona ha sido criticado por sus rivales por convocar las elecciones antes de que la campaña llegue a su fin.