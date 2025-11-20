Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Andrés Roberto Flores Bocanegra

FC Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

FC Barcelona recibe a Athletic Club de Bilbao este sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas en el estadio Camp Nou, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao de LaLiga 2025-26

Los Culés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-2 a Celta de Vigo en la fecha 12, con un hat-trick de Robert Lewandowski, junto a un gol de Lamine Yamal, pero también una tarjeta roja para Frenkie de Jong. El equipo dirigido por Hansi Flick es segundo en la clasificación con 28 puntos.

Por su parte, los Leones derrotaron por 1-0 a Real Oviedo en su más reciente partido de liga, con anotación de Nico Williams. El cuadro a cargo de Ernesto Valverde es séptimo en la tabla con 17 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar
SudaméricaDisney+
MéxicoSky Sports
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao

crest
Primera División - Primera División
Spotify Camp Nou

El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Camp Nou.

  • México:09:15 horas
  • Argentina:12:15 horas
  • Estados Unidos:10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Barcelona contra Athletic Bilbao alineaciones

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestATH
13
J. Garcia
18
G. Martin
23
J. Kounde
3
A. Balde
5
P. Cubarsi
10
L. Yamal
16
F. Lopez
7
F. Torres
20
D. Olmo
24
E. Garcia
9
C
R. Lewandowski
1
U. Simon
14
A. Laporte
2
A. Gorosabel
17
C
Y. Berchiche
3
D. Vivian
8
O. Sancet
7
A. Berenguer
10
N. Williams
18
M. Jauregizar
16
Iñigo Ruiz de Galarreta
20
U. Gomez

4-2-3-1

ATHAway team crest

BAR
-Alineación

Suplentes

Manager

  • H. Flick

ATH
-Alineación

Suplentes

Manager

  • E. Valverde

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del FC Barcelona

Los Culés harán su regreso al Camp Nou, un momento que Joan Laporta aseguró que será un momento histórico.

"Es un retorno al futuro. Reviviremos el pasado y tenemos muchas ganas. Será un momento histórico y recuperamos un factor campo que no tenemos en Montjuïc. El momento de volver será delicioso.", expresó en entrevista para El Món a RAC 1.

Noticias del Athletic Club de Bilbao

Lekue habló en la semana sobre el esperado duelo con el Barcelona, reconociendo que será todo un reto.

“El Barça tiene una manera de jugar muy característica. Todos los equipos lo saben y lo preparan, pero es un partido muy difícil y el destino igual de difícil, sea el Camp Nou o Montjuic. Es difícil pillarles. No miramos rachas y nos centramos en el partido, sacándolo fuera de las estadísticas”, explicó el lateral en conferencia de prensa.

Cómo llegan al partido

BAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
17/9
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

ATH
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

BAR

Últimos partidos

ATH

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

7

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Clasificación

Enlaces útiles

