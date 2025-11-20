FC Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Athletic Club de Bilbao este sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas en el estadio Camp Nou, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao de LaLiga 2025-26

Los Culés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-2 a Celta de Vigo en la fecha 12, con un hat-trick de Robert Lewandowski, junto a un gol de Lamine Yamal, pero también una tarjeta roja para Frenkie de Jong. El equipo dirigido por Hansi Flick es segundo en la clasificación con 28 puntos.

Por su parte, los Leones derrotaron por 1-0 a Real Oviedo en su más reciente partido de liga, con anotación de Nico Williams. El cuadro a cargo de Ernesto Valverde es séptimo en la tabla con 17 unidades.

Cómo ver FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar Sudamérica Disney+ México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao

Primera División - Primera División Spotify Camp Nou

El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Camp Nou.

México:09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

12:15 horas Estados Unidos:10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del FC Barcelona

Los Culés harán su regreso al Camp Nou, un momento que Joan Laporta aseguró que será un momento histórico.

"Es un retorno al futuro. Reviviremos el pasado y tenemos muchas ganas. Será un momento histórico y recuperamos un factor campo que no tenemos en Montjuïc. El momento de volver será delicioso.", expresó en entrevista para El Món a RAC 1.

Noticias del Athletic Club de Bilbao

Lekue habló en la semana sobre el esperado duelo con el Barcelona, reconociendo que será todo un reto.

“El Barça tiene una manera de jugar muy característica. Todos los equipos lo saben y lo preparan, pero es un partido muy difícil y el destino igual de difícil, sea el Camp Nou o Montjuic. Es difícil pillarles. No miramos rachas y nos centramos en el partido, sacándolo fuera de las estadísticas”, explicó el lateral en conferencia de prensa.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

