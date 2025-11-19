Getty/GOAL
Franco Mastantuono admite que Lamine Yamal es mejor, pero advierte a la estrella del Barcelona que 'apenas acaba de llegar', mientras el joven del Real Madrid habla sobre la pubalgia que afecta a ambos adolescentes
El prometedor inicio de Mastantuono se ve interrumpido por una lesión al comienzo de la temporada
El argentino llegó al Real Madrid este verano en un movimiento de €45 millones ($53m/£39m) desde River Plate. Con solo 18 años, era considerado como uno de los talentos sudamericanos más prometedores de su generación. El Madrid se movió rápidamente por él, convencido de que su perfil y estilo encajaban perfectamente con la estructura del entrenador Xabi Alonso. Hizo su debut en el fin de semana de apertura de la temporada contra Osasuna y se adaptó más rápido de lo esperado. Aunque solo ha contribuido con un gol y una asistencia en sus 12 apariciones hasta ahora, el entrenador del Madrid quedó más impresionado con su desempeño general y su capacidad para encontrar espacios, lo que lo convirtió en titular habitual en ausencia de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga.
Sin embargo, Mastantuono ha tenido problemas con molestias ya que Real Madrid confirmó signos de pubalgia, una lesión en la ingle y el abdomen inferior conocida por ser impredecible.
Mastantuono revela que el problema comenzó antes de su traslado a Madrid
Hablando en Cadena SER, Mastantuono habló sobre la lesión y cómo se desarrolló el dolor. Dijo que el problema no apareció de la noche a la mañana, sino que creció lentamente hasta llegar a un punto que no podía ignorar.
"Estoy trabajando duro para recuperarme y volver al campo, que es la mejor parte. Me siento mucho mejor ahora", dijo el argentino. "Fue un dolor con el que había estado lidiando durante un tiempo. Era momento de parar y recuperarme adecuadamente para poder estar al 100%. Este club lo exige. Volveré a jugar pronto."
Reveló que el dolor en realidad comenzó mientras aún estaba en River Plate. "Comenzó en el segundo partido del Mundial de Clubes con River y me molestó cada vez más hasta que tuve que parar debido al dolor."
Mastantuono habla sobre la creciente rivalidad con Yamal
El joven extremo también habló sobre su comparación con Yamal, y cómo su rivalidad podría posiblemente definir la próxima década de El Clásico. El joven de 18 años dijo que no disfruta de comparaciones directas, pero entiende por qué existe la discusión. "No me gustan las comparaciones, pero siempre es agradable tener rivales del calibre de Lamine, de Barcelona,
de España. Te motiva a ser aún mejor. Espero que pueda mantenerse así por mucho tiempo, hasta el final de mi carrera."
Cuando se le preguntó quién es mejor ahora mismo, fue directo. "Hoy, Lamine. Está mostrando un nivel increíble, pero acabo de llegar al Real Madrid, estoy en un proceso de adaptación que espero sea rápido para poder ponerme al día en Europa y en el Real Madrid. Espero que sea una larga historia para contar, con muchos partidos como el último que jugamos, que fue increíble."
El aumento de los problemas de pubalgia en jóvenes jugadores
La pubalgia, a menudo llamada hernia deportiva, es una de las lesiones más difíciles para los jugadores que dependen de la agilidad y el movimiento explosivo. Afecta la conexión entre los músculos abdominales y aductores, y la recuperación puede variar de semana a semana. Los extremos y jugadores de ataque que giran y esprintan repetidamente son especialmente vulnerables.
Tampoco es una lesión que se pueda apresurar. Si un jugador regresa demasiado pronto, el dolor generalmente vuelve aún más fuerte. Yamal está lidiando con el mismo problema en el Barcelona y ha estado entrando y saliendo del equipo esta temporada debido a la lesión. Nico Williams del Athletic Club lo ha manejado recientemente, y Cole Palmer del Chelsea también ha enfrentado problemas similares esta temporada.
El progreso de Mastantuono ha sido constante, pero Los Blancos están adoptando un enfoque cauteloso y aún no han establecido un plazo para su regreso. Según informes, hay bastante optimismo de que podría regresar hacia finales de diciembre. Aun así, el club no lo apresurará. Alonso lo quiere completamente en forma para un exigente calendario en enero, donde el Madrid necesitará profundidad en las bandas.
