Barcelona recibe un gran impulso en la Champions League ya que la UEFA da luz verde para el regreso al Camp Nou
Camp Nou listo para el regreso de la Champions League
La UEFA otorgó al club un permiso especial para cambiar de sede a mitad de la competición. Las reglas normalmente impiden cambios de estadio durante la fase de grupos, pero la buena relación del organismo europeo con el club español jugó un papel al aceptar la solicitud del Barça tras revisar las circunstancias detrás de las obras de renovación en curso.
La aprobación significa que el partido del 9 de diciembre contra el Eintracht Frankfurt se jugará en el Camp Nou. Cabe destacar que será el primer partido de la Liga de Campeones en el estadio 1,140 días después de la derrota por 3-0 ante el Bayern Múnich el 26 de octubre de 2022. Los gigantes catalanes recibieron recientemente una licencia del consejo local que les permite albergar partidos con una capacidad limitada de 45,401. Su primer partido de regreso será este sábado contra el Athletic Club. El segundo partido en casa, contra el Alavés el 29 de noviembre, será inspeccionado in situ por funcionarios de la UEFA. Su informe finalizará el proceso de aprobación para el enfrentamiento con el Frankfurt.
Anunciando que el partido contra el Frankfurt se jugará en el estadio renovado, el club escribió en un comunicado: "Esta decisión llega tras obtener la primera licencia de ocupación para la Fase 1B, que permite una mayor capacidad e incluye toda el área Lateral, sumándose a la licencia ya otorgada para la Fase 1A — que cubre la Tribuna Principal y el Gol Sur — y entra en vigor después de que la UEFA aceptara la solicitud, considerando que se han cumplido todos los requisitos necesarios."
El comunicado añadió: "El FC Barcelona está complacido de poder competir nuevamente en su estadio y continuar avanzando en el proyecto de transformación integral del nuevo Spotify Camp Nou. "
- AFP
Un impulso oportuno para Laporta antes de las elecciones
El momento del regreso también es un impulso para el presidente del club Joan Laporta, quien se está preparando para presentarse nuevamente en las elecciones presidenciales del Barcelona de 2026, programadas entre marzo y mayo. La reapertura del Camp Nou es un logro clave para su administración y fortalece su narrativa de progreso constante en un momento crucial. Se enfrentará a Víctor Font, quien ahora cuenta con el respaldo público del exentrenador del Barça, Xavi Hernández.
La semana pasada, el nuevo Camp Nou llamó más la atención cuando Lionel Messi hizo una visita inesperada y publicó fotos del estadio reconstruido en Instagram. Su emotivo mensaje reavivó las conversaciones sobre una posible reunión, pero Laporta se movió rápidamente para descartar la posibilidad, calificando la idea de 'irrealista'.
Calendario ocupado mientras continúan las renovaciones
El Barcelona está entrando en un período agitado, y regresar al Camp Nou llega en el momento adecuado. Después de enfrentarse al Athletic este fin de semana, viajarán a Chelsea en la Liga de Campeones antes de regresar para partidos consecutivos de La Liga contra Alavés y Atlético de Madrid. Estos partidos en casa ayudarán a facilitar la transición de regreso al estadio mientras continúa la construcción alrededor de las gradas. Se espera que la reconstrucción termine en 2027, y el nuevo Camp Nou tendrá capacidad para 105,000 aficionados. Por ahora, el club estaría simplemente feliz de estar de vuelta en terreno conocido, jugando frente a una multitud mucho mayor de la que podía ofrecer el Estadio Olímpico.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Barcelona?
El próximo gran punto de control llega el 29 de noviembre, cuando Barcelona reciba a Alavés bajo la inspección de la UEFA. Si todas las operaciones funcionan sin problemas, nada impedirá que la noche de la Liga de Campeones regrese el 9 de diciembre, el primer partido europeo en el Camp Nou en más de tres años. Los blaugranas están a tres puntos del Real Madrid en LaLiga después de nueve victorias en 12 partidos. Jugar nuevamente en el Camp Nou, incluso con capacidad limitada, se considera un impulso oportuno a medida que la carrera por el título comienza a calentarse al entrar en el invierno.
