FC Barcelona vs. Alavés, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Alavés este sábado 29 de noviembre a las 16:15 horas en el estadio Camp Nou, por la décima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Alavés de LaLiga 2025-26

Los Culés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-0 a Athletic Club de Bilbao en la fecha 13, con un doblete de Ferran Torres, junto a los goles de Robert Lewandowski y Fermín López. El equipo dirigido por Hansi Flick es segundo en la clasificación con 31 puntos, solo uno por detrás del Real Madrid.

Por su parte, los Babazorros perdieron por 0-1 a manos de Celta de Vigo en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Eduardo Coudet es décimo cuarto en la tabla con 15 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver FC Barcelona vs Alavés, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar Sudamérica DSports, DGO México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Alavés

Primera División - Primera División Spotify Camp Nou

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Camp Nou.

México:09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

12:15 horas Estados Unidos:10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del FC Barcelona

Los Culés vienen de una dura derrota a mitad de semana por 0-2 a manos del Chelsea en la Champions League, duelo que incluyó una tarjeta roja para Ronald Araujo. El resultado ha dejado un poco atrás al Barcelona en la lucha por los boletos directo a los octavos de final.

En mejores noticias, Pedri volvió a los entrenamientos y existe la posibilidad de que este disponible para el fin de semana.

Noticias del Alavés

Los Babazorros suman solo un triunfo en sus últimos cinco juegos de liga, de manera que su ventaja sobre la zona de descenso se ha reducido a solo cuatro puntos.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles