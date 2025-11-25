La estrella del Barcelona revela que rechazó al Chelsea después de 'preferir' el enfoque de Xavi al de Thomas Tuchel
Barcelona vs Chelsea: La batalla por Koundé
Jules Koundé se unió al Barcelona en 2022 después de un impresionante período con el Sevilla, donde notablemente ganó la Europa League 2019-20. Conocido por su solidez defensiva, conciencia táctica y capacidad para jugar desde la parte trasera, Koundé rápidamente se convirtió en una parte integral de la defensa del Barcelona y ha ayudado al club a asegurar dos títulos de La Liga.
Antes de unirse al Barcelona, Koundé fue intensamente buscado por el Chelsea, lo que provocó una batalla de transferencias entre los dos clubes. Finalmente, el Barcelona aseguró su firma ya que la visión y el proyecto de Xavi convencieron a Kounde más que el Chelsea de Tuchel. Desde su llegada, ha sido una figura esencial en la estabilización de la defensa y en la contribución a las ambiciones domésticas y europeas del Barcelona.
Koundé explica decisión de traspaso
Koundé ha revelado que el enfoque de Xavi le impresionó más que el de Tuchel, destacando la forma natural de hablar del español al discutir sobre fútbol. Esto jugó un papel clave en su decisión de unirse al Barcelona en lugar del Chelsea.
“Disfruté nuestra conversación", dijo. "El tiempo pasó volando, y eso siempre es una buena señal cuando hablas de manera tan natural. Hablamos principalmente de fútbol, que es de lo que más me gusta hablar, especialmente con el entrenador, Xavi, que fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.”
Agregó: “Hablé con Tuchel y sentí que quería que me fuera, pero simplemente preferí el enfoque de Xavi.”
Kounde también prefirió al Barcelona porque planeaban usarlo como defensa central, a diferencia del Chelsea que lo quería como lateral, diciendo: “Elegí al Barça porque sé que la mayoría del tiempo jugaré en esta posición [defensa central].”
Interés del City en Koundé
En julio de este año, se sugirió que el Manchester City estaba interesado en Kounde mientras buscaban fortalecer su defensa. El defensa central francés había sido uno de los jugadores destacados del Barcelona la temporada anterior, desempeñando un papel clave en su campaña ganadora de la liga e incluso marcando el gol decisivo en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Mientras tanto, el City soportó su temporada más difícil bajo Pep Guardiola desde 2016-17, terminando sin un trofeo mayor y teniendo problemas defensivos. La especulación terminó, sin embargo, cuando Kounde firmó una extensión de contrato con el Barcelona, manteniéndolo en el club hasta 2030.
El director deportivo del Barcelona, Deco, confirmó que el City verificó la disponibilidad de Kounde en julio, diciendo: "No, no hubo oferta. Lo único que sí sé es que el City, y ahora está [el nuevo director de fútbol] Hugo Viana y antes estaba Txiki [Begiristain], estaban buscando un lateral, y por supuesto nos preguntaron si Koundé estaba en el mercado. Y les dijimos que no. Así que no hubo ninguna oferta o negociación."
Barcelona vuelve a la senda de la victoria contra Bilbao
Con Kounde firmando una extensión hasta 2030, comprometiendo su futuro al Barcelona, su decisión de unirse al club catalán ha resultado muy beneficiosa. Ha ganado múltiples títulos con el club mientras compite al más alto nivel en Europa. El Barcelona volvió a la senda de la victoria con una victoria por 4-0 sobre el Athletic Bilbao en su primer partido en el Camp Nou desde las renovaciones.
El Barcelona se encuentra 11º en la Liga de Campeones con siete puntos en cuatro partidos, cinco menos que los líderes Bayern Múnich y Arsenal. El club catalán se enfrenta el martes al Chelsea, antiguo pretendiente de Kounde, con el objetivo de evitar que los clubes alemán e inglés, que se enfrentarán el miércoles, se adelanten aún más. Luego, el sábado, regresan a la acción de La Liga con un partido contra el Deportivo Alavés. Situados a solo un punto detrás del Real Madrid, que ha empatado dos seguidos en la división, buscan otro título de liga bajo el mando del entrenador Hansi Flick.