La estrella del Barcelona revela que rechazó al Chelsea después de 'preferir' el enfoque de Xavi al de Thomas Tuchel

Koundé ha revelado que el enfoque de Xavi le impresionó más que el de Tuchel, destacando la forma natural de hablar del español al discutir sobre fútbol. Esto jugó un papel clave en su decisión de unirse al Barcelona en lugar del Chelsea.

“Disfruté nuestra conversación", dijo. "El tiempo pasó volando, y eso siempre es una buena señal cuando hablas de manera tan natural. Hablamos principalmente de fútbol, que es de lo que más me gusta hablar, especialmente con el entrenador, Xavi, que fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.”

Agregó: “Hablé con Tuchel y sentí que quería que me fuera, pero simplemente preferí el enfoque de Xavi.”

Kounde también prefirió al Barcelona porque planeaban usarlo como defensa central, a diferencia del Chelsea que lo quería como lateral, diciendo: “Elegí al Barça porque sé que la mayoría del tiempo jugaré en esta posición [defensa central].”

