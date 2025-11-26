Hansi Flick promete hablar con Ronald Araujo sobre la expulsión innecesaria en la primera mitad que le costó a Barcelona la derrota en la Champions League contra el Chelsea
La tarjeta roja de Araujo deja al Barça con una batalla cuesta arriba
El viaje de Barcelona a Stamford Bridge rápidamente se convirtió en una pesadilla ya que el equipo de Flick se quedó con 10 hombres en la primera mitad, cayendo finalmente 3-0 ante Chelsea. Los catalanes habían comenzado bien, creando oportunidades tempranas a través de Ferran Torres, pero su impulso colapsó en el momento en que Araujo recibió dos amonestaciones - la primera por disentir y la segunda por una entrada fuerte sobre Marc Cucurella justo antes del final de la primera mitad.
La expulsión obligó a Barcelona a entrar en modo de control de daños, dejándolos en inferioridad numérica por más de una hora en un partido de la Liga de Campeones que debían ganar. Flick no ocultó su frustración después del partido, admitiendo que el defensor “no debería haber entrado así” y que la tarjeta roja cambió fundamentalmente la dinámica del juego. Eso preparó el escenario para que el entrenador alemán compartiera su evaluación más amplia de una noche decepcionante.
- Getty Images Sport
La frustración de Flick por Araujo y el rendimiento del equipo
En la conferencia de prensa posterior al partido, Flick dejó claro que creía que la expulsión del uruguayo era evitable, al tiempo que reflexionó sobre las dificultades de Barça para competir con un jugador menos.
"No sé qué pasó con la primera tarjeta amarilla", dijo el alemán. "Tengo que hablar con él y ver los videos, y la segunda no debía haber entrado así. Pero estas cosas pasan en el fútbol. No fue el momento adecuado ni la jugada adecuada, pero así fue."
Luego amplió sobre el rendimiento del equipo en general en Londres: "Es solo un juego. Empezamos bien, con buenas oportunidades, de Ferran, y luego con un jugador menos se volvió muy difícil. No tuvimos la intensidad necesaria, pero soy positivo con respecto al futuro."
"No es fácil ganar contra este equipo, el Chelsea, con un jugador menos. Pero soy positivo respecto a los próximos partidos. Nos quedan tres juegos y confío en que podemos ganarlos. Pero hoy cometimos algunos errores, no mantuvimos la posesión, algunos jugadores cometieron errores... Hoy no fue suficiente, pero hay cosas positivas: Raphinha está de vuelta, Marcus está jugando bien... tenemos que ser positivos. Si analizas el juego, tienes que ver que jugamos con un jugador menos y eso tiene un gran impacto. Juegas mejor con un jugador más. Para el Chelsea, jugar contra diez es una gran ventaja."
La clasificación para la Champions League pende de un hilo
La campaña europea del Barcelona ahora está en una posición precaria. Con solo dos victorias en cinco partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones y situándose en el decimosexto lugar de la tabla con siete puntos, los catalanes deben ganar sus partidos restantes contra Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Copenhague para tener una oportunidad realista de pasar directamente a los octavos de final sin tener que pasar por el play-off de eliminación directa.
Flick reconoció el desafío, subrayando que la clasificación sigue siendo posible, pero solo si el equipo mejora drásticamente su agresión e intensidad. "Será muy difícil terminar entre los ocho primeros, pero todo es posible. Necesitamos jugar con agresividad. Hemos visto a un Chelsea más dinámico, y eso es lo que quiero de mi equipo. Tenemos que luchar más y jugar con más agresividad", dijo.
- Getty Images Sport
Flick promete una respuesta mientras el Barça busca recuperarse
A pesar del contratiempo, Flick terminó la noche con un tono optimista, insistiendo en que el nivel del Barcelona aumentará en las próximas semanas. Con el partido de La Liga contra el Alavés como próximo reto y la clasificación de la Champions League en juego, la presión está aumentando, pero el entrenador se mantiene desafiante. "Veremos un Barça diferente, se lo puedo asegurar. Veo cómo entrenamos, la intensidad y la calidad, y es diferente de hace unas semanas... Tengo un buen presentimiento sobre esto."
Los Blaugrana se sitúan segundos en La Liga, un punto detrás del Real Madrid, pero ahora deben compaginar sus ambiciones domésticas con la crucial misión europea que tienen por delante. Todas las miradas se dirigen al Camp Nou este fin de semana, donde Flick espera que una actuación convincente pueda reiniciar su trayectoria.