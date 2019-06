El Napoli veta a Icardi, pero abre la puerta a James y a Hirving Lozano

El presidente Aurelio de Laurentiis niega la opción del delantero argentino, pero se muestra abierto a los otros dos fichajes

Mauro Icardi busca equipo y no quiere salir de , lo cual estrecha el mercado. Más todavía cuando algunos equipos huyen de él por la parafernalia que le acompaña. Es bueno, marca goles, es un potente delantero, pero también es indisciplinado e irascible. Representado por su mujer, Wanda Nara, los escándalos han sido una constante en la carrera del delantero. Y, aunque solo fuese por eso, ya es suficiente para que el presidente del Napoli, Aurelio de Laurentis, para descartar ese movimiento. "No, no lo ficho", aseveró sin dar más datos.

Como estamos en periodo de traspasos, no vale con una sola pregunta o un solo nombre. El , como casi todos los grandes equipos, maneja un ramillete de nombres variado para terminar teniendo la mejor plantilla posible. Y en la agenda de De Laurentiis aparecen también James Rodríguez e Hirving Lizano. Dos jugadores de toque que, en este caso, sí tienen la puerta entreabierta para terminar vistiendo de celeste. "Veremos", dijo enigmático el dueño del equipo del sur de Italia.

Con Ancelotti en el banquillo, el Napoli busca centrocampistas con buen pie. Si James Rodríguez es su opción, será un reencuentro, pues el colombiano ya coincidió con él en el , en una de las mejores etapas de su carrera deportiva. El técnico italiano lo utiilizó en muchas ocasiones de interior, siendo uno de los encargados en construir el juego desde atrás. La relación entre ambos es óptima.

Hirving 'chucky' Lozano es un extremo mexicano de 23 años y muchísima proyección. Jugador ofensivo, ya ha demostrado en el que tiene un futuro importante que bien podría desarrollar en un club con ambiciones y presupuestos más altos como es el Napoli.

El verano es largo, en todo caso, el veto a Icardi parece definitivo, pues De Laurentiis fue muy tajante en su respuesta a la cadena italiana SporMediaset, pero todo lo demás está abierto. Tanto James como Lozano son jugadores que probablemente se moverán este verano, pero tienen diversas opciones para aterrizar en cualquier equipo.