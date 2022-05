El Barcelona está en una situación económica y deportiva muy delicada. Económicamente, el club azulgrana necesita ingresos urgentes para terminar la temporada con beneficios y poder reducir tanto la deuda -de casi 1.500 millones de euros- como los fondos propios negativos, que se elevan a más de 400 millones. Deportivamente, el curso ha terminado mejor que empezó, pero el equipo debe remodelarse para poder afrontar la próxima temporada con opciones de competir por LaLiga y pudiendo llegar, por lo menos, a superar la fase de grupos de la Champions League. Para afrontar dicha revolución en la plantilla, el Barcelona necesita dinero. Y las únicas soluciones son activar las palancas económicas que le permitan ingresar entre 200 y 400 millones de euros, traspasar a jugadores con los que no se cuenta y vender algún futbolista importante para hacer caja, como es el caso de Frenkie de Jong. Repasamos cuál es, a día de hoy, la situación de todos y cada uno de los futbolistas de la plantilla blaugrana.

1- Marc-André ter Stegen

El Barça no le ha puesto en el mercado, pero si llega una buena oferta el club la escuchará. Para Xavi, no hay mejor portero que el alemán, sobre todo por sus condiciones con los pies. Es el primer hombre en la salida de balón, pero en las últimas temporadas ha tenido un bajón de rendimiento bajo los palos. No es descartable que salga, pero no es una prioridad.

2- Sergiño Dest

Situación similar a la de Ter Stegen. Si llega una buena oferta, el lateral estadounidense saldrá traspasado. Si no llega, el entrenador le dará minutos y confianza. Sus últimas actuaciones generan sentimientos contradictorios: entendió el juego de posición y mejoró en la pausa, pero sigue cometiendo errores defensivos graves.

3- Gerard Piqué

Recientemente dijo en rueda de prensa que se veía jugando uno o dos años más. El club no le invitará a que se vaya y respetará su contrato. Se irá cuando él decida. Además, ha sido el central más fiable de la plantilla en los últimos años, pese a la lesión que le ha perjudicado en el tramo final de temporada. Se quedará.

4- Ronald Araujo

Intransferible. Acaba de renovar hasta 2026 y es una de las principales apuestas del club para el futuro. Ni una buena oferta le sacará del Camp Nou. El central uruguayo quiere triunfar en Barcelona y su objetivo es ganarlo todo vestido de azulgrana. Sigue seguro.

5- Sergio Busquets

Mismo caso que Gerard Piqué, pero sin lesión de por medio. Seguirá porque sigue siendo un jugador clave a su edad y porque el club no va a invitarle a salir. Sigue siendo muy respetado en el vestuario y no tiene sustituto, con lo cuál va a jugar muchos minutos. Para Xavi, Busquets es imprescindible.

6- Riqui Puig

Ha jugado muy poco en las últimas temporadas y no ha convencido a ninguno de sus entrenadores. Ni Ernesto Valverde, ni Quique Setién, ni Ronald Koeman, ni Xavi Hernández le han dado galones. El club le buscará una salida y él también quiere jugar minutos en Primera División. Si no le encuentran un traspaso, se estudiará una cesión. Eso sí, previa renovación, ya que termina contrato en junio de 2023.

7- Ousmane Dembélé

El club no se moverá de su posición y deberá ser el francés quién decida finalmente si se va o si renueva y se queda. Es libre de negociar con cualquier club y termina contrato el 30 de junio, con lo cuál nadie deberá pagar traspaso al Barça. La oferta de la entidad azulgrana es a la baja, pero todavía hay quién cree que acabará renovando. Xavi le quiere en el equipo, mientras que la directiva preferiría que se marchara para aligerar masa salarial.

8- Dani Alves

Se quiere quedar hasta diciembre y así se lo ha comunicado al club. Quiere jugar el Mundial y hacerlo vestido de azulgrana, jugando en una de las grandes ligas europeas. Para el club no habría problema, ya que su salario es mínimo. Habrá que ver qué sucede con Dest y si llega otro lateral para ser titular. Su futuro está en el aire, pero en el Barça no ven con malos ojos que continue hasta fin de año.

9- Memphis Depay

Es uno de los jugadores que tiene mercado y por los que el Barcelona quiere hacer caja. La idea es fichar a un delantero centro titular, por lo que Memphis dejaría de tener sitio en la banda, que estaría copada por Ansu Fati y Ferran Torres. Termina contrato en 2023, con lo cuál el club debe plantearse si venderlo o primero renovarlo antes de ponerle en el mercado para sacar más tajada. Se le está muy agradecido por el rendimiento ofrecido en esta temporada de transición.

10- Ansu Fati

Debe ser la insignia del ataque del Barcelona en el futuro. El club no se plantea nada que no sea recuperarle al 100% y que juegue tantos minutos como sea posible. Es el jugador con más gol de la plantilla y es totalmente intransferible. No se aceptará ninguna oferta, por buena que sea.

11- Adama Traoré

Si nada cambia, volverá al Wolverhampton, que lo cedió al Barça en el mercado invernal. Ha ido de más a menos y el club azulgrana no tiene intención de pagar los 30 millones que pide el conjunto británico, que tiene cedido a Francisco Trincao -que ocupa la misma posición-. En principio, volverá a Inglaterra.

12- Martin Braithwaite

Es una de las salidas seguras. El Barcelona no cuenta con él y le está buscando equipo desde el verano pasado. Ha despertado interés en Italia, algo que ha provocado una gran sonrisa en el club catalán. No le veremos vestido de azulgrana la próxima temporada.

13- Neto Murara

Es otra de las bajas. El brasileño quiere jugar y el Barça necesita liberar su salario y conseguir una cifra interesante por el traspaso. Tiene mercado y saldrá seguro. El segundo portero del Barcelona la próxima temporada será Iñaki Peña.

14- Nico González

No está en el mercado, pero el club escuchará las ofertas que lleguen. Es una de las promesas de la cantera azulgrana y muchos le ven futuro. Otros no tanto. Si un club se presenta con una propuesta irrechazable, el Barcelona la estudiará con interés. No forma parte de los intocables.

15- Clément Lenglet

El Barcelona no cuenta con él y quiere traspasarle, aunque no ha comunicado todavía dicha intención a sus representantes. El francés también tiene mercado y se le buscará salida para hacer caja. Él se encuentra a gusto en Catalunya.

16- Pedri González

Intocable. Como ninguno otro. El club se entrega al centrocampista canario, que debe liderar la próxima década del Barcelona. Intransferible por ninguna oferta, aunque supere los 200 millones.

17- Luuk de Jong

Volverá al Sevilla tras su cesión de un año en el Barça. En la entidad azulgrana están muy satisfechos con el rendimiento del neerlandés, sobre todo desde que Xavi llegó al banquillo, pero no se plantean conseguir el traspaso ni renovar la cesión por un año más. Se va el 30 de junio.

18- Jordi Alba

Mismo caso que Sergio Busquets y Gerard Piqué. Él decidirá cuándo se marcha del Barcelona. Lo ha ganado todo y es uno de los jugadores más respetados del equipo. Se ha ganado el derecho a decidir y, además, sigue jugando sin competencia. La idea del club es fichar a un lateral zurdo, pero Alba seguirá siendo titular.

19- Ferran Torres

Es otro de los intocables. Debe mejorar prestaciones, sobre todo por un tramo final de curso en el que buena parte del equipo ha bajado su rendimiento, pero Xavi confía en él y le ve mucho futuro en el Barça. Seguirá vistiendo de azulgrana la próxima temporada.

20- Sergi Roberto

Termina contrato el 30 de junio y debe firmar un nuevo documento que le ligue al Barcelona durante más tiempo. La oferta que aceptó el centrocampista es a la baja. El club le agradece el esfuerzo y, en principio, seguirá. No es, ni mucho menos, intocable y si llega una oferta que al futbolista le interese, el Barça no le pondrá ningún inconveniente para salir.

21- Frenkie de Jong

Es el jugador del que todo el mundo habla. Es titular, pero puede ser el sacrificado por varios motivos: rendimiento insuficiente según lo esperado, ingreso importante por el traspaso y rebaja de salario considerable. Tiene mucho mercado y ya hay equipos de primer nivel interesados en contratarle. Si llega una oferta superior a los 60 millones, el Barcelona se planteará seriamente su venta.

22- Óscar Mingueza

Es un jugador que aporta como relleno de la plantilla, pero algunas de sus actuaciones han generado muchas dudas sobre su nivel para jugar en el Barcelona. El club le busca una salida en forma de traspaso y no se plantea cederle. Su contrato termina en 2023 y, en principio, no seguirá si tiene propuestas de Primera División.

23- Samuel Umtiti

Es una de las salidas más difíciles, pero por las que se trabaja a fondo. Ya le ofreció la carta de libertad hace un año, pero no la aceptó. Pese a la rebaja salarial que firmó en diciembre, tiene un sueldo elevadísimo inasumible para ningún club. Si tiene alguna propuesta que le interese, el Barcelona está dispuesto a volverle a ofrecer la carta de libertad para que es marche gratis.

24- Eric Garcia

Otro de los intocables. Xavi le ve como uno de los centrales de futuro, sobre todo cuando se retire Gerard Piqué. Al entrenador le encanta su precisión en la salida de balón y le valora la mejora en defensa de los últimos meses. El Barça no le venderá.

25- Pierre-Emerick Aubameyang

Se quedará como suplente de un delantero centro titular. En el club alucinan con su rendimiento y su capacidad goleadora, pero no le ven como el nueve fijo la próxima temporada. Pese a que su salario es creciente y el próximo curso será bastante alto, en principio se quedará.

30- Pablo Páez Gavira 'Gavi'

Se le ofrecerá una renovación y un contrato de primer equipo. Es uno de los intocables, un jugador muy valorado en el club y en el staff técnico. Se cuenta con él para disputar muchos minutos la próxima temporada y crecer junto al nuevo proyecto de Xavi. Ha despertado el interés de algunos grandes clubes europeos, pero su intención es triunfar en el Barça y el club no pretende venderle.

Los cedidos

Francisco Trincao

En el Barcelona no se cuenta con él y volverá a salir, ya sea en forma de cesión o de traspaso. Si el Wolverhampton quiere quedárselo, podrá hacerlo abonando una cifra aceptable. En principio, hará la pretemporada con el Barça a la espera de concretar su marcha.

Miralem Pjanic

El Besiktas no lo fichará y volverá a la disciplina azulgrana, aunque no se cuenta con él. La idea es exactamente la misma que con Trincao, es decir, que vuelva a salir nada más pise el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Iñaki Peña

En principio, el guardameta de Alicante será el segundo portero del Barcelona la próxima temporada. Sus buenas actuaciones en el Galatasaray le convierten en un complemento para Ter Stegen. A Xavi le gusta y cuenta con él.

Antoine Griezmann

Seguirá cedido una temporada más en el Atlético de Madrid hasta que el club colchonero deba activar la opción de compra por 40 millones de euros. Esto sucederá en 2023, tal y como está estipulado en el contrato de cesión. No volverá al Barça.

Álex Collado

Debe volver cuando termine la cesión en el Granada. Ha disputado una buena temporada, en la que ha crecido como futbolista en Primera División. Hará la pretemporada con el primer equipo azulgrana y Xavi decidirá si le quiere en la plantilla o se le busca, de nuevo, una salida.