Eduardo Salvio quiere sumar más títulos a su carrera con Pumas

El extremo argentino emprendió su viaje a suelo mexicano con las expectativas sumamente elevadas.

Eduardo Salvio dejó el suelo argentino para emprender su nueva aventura con Pumas. El veterano sudamericano comenzará su camino por la Liga MX con los colores de los Universitarios y avisó antes de tomar su vuelo que pretende escribir una historia ganadora en la futbol mexicano.

"Tengo las mejores expectativas. Las más altas. Voy para ganar. En todos lados en los que estuve mi objetivo fue ganar títulos. Y para los hinchas mi agradecimiento por los mensajes que ya me estuvieron enviando. Voy a sumar y a dejar todo por el club", expresó Salvio a la prensa.

"Ya hace varios días hablé con Andrés. Estuve hablando sobre el club y el equipo y me convenció el proyecto que me mostró él, me terminé decidiendo por Pumas entre las propuestas que tenía", agregó.

El Toto ciertamente sabe bien lo que es ganar títulos. El mundialista en Rusia 2018 conquistó 14 trofeos en el Benfica, incluidos cinco de liga. Asimismo, fue campeón con el Atlético de Madrid en dos ediciones de la UEFA Europa League. Finalmente, en su estancia con Boca Juniors, Salvio sumó cuatro campeonatos más a su palmarés.

En lo que se refiere a su salida de los Xeneizes, Toto resaltó que jugar con el gigante sudamericano fue un sueño hecho realidad y un privilegio en su carrera. Además, se declaró aficionado eterno de Boca.

"Es un nuevo comienzo. Estoy contento, es una aventura más en mi carrera. Estoy con las mejores expectativas. Para mí fue todo un sueño, un privilegio vestir la camiseta de Boca, el equipo del que soy hincha de toda la vida. Dejé todo. Lo disfruté mucho y me voy feliz", finalizó.