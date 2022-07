Alfredo Talavera: "Me sentí traicionado en Pumas"

Talavera se pronunció sobre su salida de los Pumas para el torneo de Apertura 2022.

Alfredo Talavera fue contundente sobre su salida de Pumas. El ahora portero de los Bravos de Ciudad Juárez arremetió contra Universidad Nacional, donde sentenció que fue víctima de traición por parte de la directiva.

Talavera no quedó contento con las formas de la institución del Pedregal, quienes declararon que se negó a las condiciones en que se le ofreció la renovación de contrato con el club.

"Todos vimos ese comunicado y creo que debe haber una ética profesional, humana, donde debe haber mucha transparencia. No me gusta entrar en dimes y diretes, estar en boca de todos", dijo Talavera.

El artículo sigue a continuación

"Yo siempre me he manejado en una sola línea. Y al momento que vi ese comunicado me sentí como traicionado porque las cosas no fueron así. Me quieren hacer ver como el villano, esa parte ya no me gustó. Contesté como tenían que ser las cosas, lo aclaré y hasta ahí", agregó en entrevista con FOX Sports.

El nacido en La Barca, Jalisco explicó que le cerraron las puertas para entablar conversaciones: "El comunicado que ellos sacaron no dice lo que en realidad fue. Desde diciembre de 2021 estuve en contacto con ellos aunque no me llamaran, yo iba casi cada 15 días hasta que llegó un punto en que dije ‘no les intereso, no interesa el que yo esté ahí’. En ese momento me dieron a entender que así eran las cosas, que no había interés de ellos arreglarme en ese momento", dijo.