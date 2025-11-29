Dónde ver el Tampa Bay Buccaneers vs Arizona Cardinals de la NFL: transmisión en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los Arizona Cardinals enfrentan a los Tampa Bay Buccaneers en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, Florida, que se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre a las 13:00 hrs. El juego podrá seguirse por FOX.

Fecha y hora de inicio del partido Buccaneers vs Cardinals

Los Arizona Cardinals y Tampa Bay Buccaneers se enfrentan el domingo 30 de noviembre, en el Raymond James Stadium en un juego del calendario de la Semana 13 de la NFL, que se puede ver a la 1 pm ET en FOX (transmisión con FUBO).

Fecha Domingo, 30 de noviembre de 2025 Hora de inicio 1:00 pm ET / 12:00 pm CT/ 10:00 am PT Estadio Raymond James Stadium Ubicación Tampa, Florida

Cómo ver Buccaneers vs Cardinals en TV y en línea

Canal de TV nacional: FOX

FOX Servicio de streaming:Fubo

Arizona llega todavía dolido por una devastadora derrota en tiempo extra 27-24 contra Jacksonville el 23 de noviembre. Fue un juego que se les escapó de las manos al final. Jacoby Brissett lanzó para 317 yardas y un touchdown, pero no pudo completar la serie decisiva en el tiempo extra. Michael Wilson fue la verdadera luz de esperanza con una actuación monstruosa de 10 recepciones para 118 yardas, mientras que Greg Dortch electrificó a la afición local con una anotación de 39 yardas en el cuarto cuarto. Un gol de campo tardío de Chad Ryland forzó el tiempo extra, pero Trevor Lawrence y los Jaguars finalmente se lo llevaron con un golpe de 52 yardas.

Tampa Bay regresa a casa lamiéndose las heridas después de una dura derrota por 34-7 en horario estelar ante los Rams el 23 de noviembre. Matthew Stafford destrozó la secundaria de los Bucs con tres pases de touchdown y Davante Adams anotó en dos de ellos. Fue una larga noche para Baker Mayfield, quien salió con un problema de hombro tras lanzar dos intercepciones y lograr solo 60 yardas por aire. Teddy Bridgewater intervino después del medio tiempo, pero la chispa simplemente nunca llegó, con la ofensiva acumulando solo 193 yardas totales y sin anotar durante tres cuartos.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NFL entre los Buccaneers y Cardinals.

En los EE. UU., el partido de Buccaneers vs Cardinals se transmitirá por FOX, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito, Fubo, que actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una combinación de transmisiones tradicionales de TV y opciones exclusivas de streaming. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo destaca como una de las formas más amigables para ver casi cada jugada y touchdown.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los aficionados sintonizar todos los canales clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos del domingo de la NFC, ABC, ESPN para el Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que tienes cobertura para casi todos los partidos de temporada regular y de playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un extra de $11/mes y mantenerte al tanto de cada jugada de puntuación de la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo de Thursday Night Football en 2025, los aficionados en los mercados de equipo local todavía pueden ver esos enfrentamientos de horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción todo en uno flexible. Y no es solo fútbol americano — Fubo está cargado de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Ver resúmenes de Buccaneers vs Cardinals

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 13 entre los Bucs y los Cardinals estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en todas las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Sigue adelante.

NFL+ es el lugar ideal para los fanáticos que quieren revivir juegos completos sin anuncios o ver enfrentamientos locales y en horario estelar en vivo. Lo que solía ser gratis en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan base te ofrece juegos en vivo en tu mercado y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de NFL Films sin anuncios y otros contenidos bajo demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, un imprescindible para los fanáticos de fantasía que quieren seguir cada serie de anotación en toda la liga. Por $15 en el nivel Premium, es la forma más asequible de obtenerlo.

Sumándose a la transformación del streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Streaming del juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde cualquier lugar del mundo utilizando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o trabajo, y quieras ver el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - consulta la revisión de los mejores servicios de VPN aquí.