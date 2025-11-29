Dónde ver el New England Patriots y New York Giants de la NFL: Transmisión en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los New England Patriots tienen un firme control sobre el primer puesto de la AFC, y solo queda un obstáculo antes de que puedan disfrutar de una semana de descanso bien programada en la Semana 14. Su próxima prueba es contra los New York Giants, un equipo que lucha por evitar otro revés en lo que ha sido una campaña para el olvido.

Fecha y hora de inicio de Patriots vs Giants

Los Patriots y los Giants se enfrentarán en la Semana 13 de la temporada de la NFL en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte, el domingo 30 de noviembre de 2025, arrancando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Fecha Domingo, 30 de noviembre de 2025 Hora de inicio 1:00 pm ET / 12:00 pm CT/ 10:00 am PT Estadio Bank of America Stadium Ubicación Charlotte, Carolina del Norte

Cómo ver Patriots vs Giants en TV y streaming

Canal de TV nacional: FOX

FOX Servicio de streaming:Fubo

New England, con un récord de 10-2, lidera la AFC Este y presume del segundo mejor récord de la conferencia. Su ofensiva ha sido simplemente eléctrica, anotando 26.5 puntos por partido y prosperando bajo el rápido ascenso del mariscal de campo novato Drake Maye. El mariscal de campo de primer año ha tomado la liga por asalto, encabezando la NFL con 3,130 yardas por pase mientras guía una de las unidades de anotación más diversas en el fútbol americano — un asombroso 14 jugadores diferentes de los Patriots han registrado touchdowns esta temporada.

En el extremo opuesto del espectro, los Giants cojean hacia Foxborough en modo de crisis total. Nueva York ha perdido seis seguidos y se sienta en el sótano de la NFC Este con 2-10, con sus sueños de postemporada evaporándose hace semanas. Su último revés fue una dolorosa derrota ante Detroit, desperdiciando una ventaja de 27-17 en el cuarto cuarto antes de caer 34-27 en tiempo extra. Ese colapso resultó costoso más allá del marcador final, lo que llevó a la oficina principal a despedir al coordinador defensivo Shane Bowen el lunes y a renovar las dudas sobre la dirección — y el futuro — de todo el cuerpo técnico.

En los EE.UU., Patriots vs Giants se transmitirá por FOX, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de transmisión favorito, Fubo, que actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una combinación de transmisiones de TV tradicionales y opciones exclusivas de transmisión. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo destaca como una de las formas más fáciles de usar para ver casi cada jugada y touchdown.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las principales cadenas que transmiten juegos de la NFL, incluidas CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos de la NFC los domingos, ABC, ESPN para el Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que está cubierto para casi todos los partidos de la temporada regular y los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un adicional de $11/mes y seguir cada drive de anotación de toda la liga los domingos.

Mientras Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo para Thursday Night Football en 2025, los aficionados en los mercados locales de los equipos todavía pueden transmitir esos enfrentamientos en horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción flexible todo en uno. Y no es solo fútbol americano: Fubo está cargado de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada aficionado durante todo el año.

Ver destacados de Patriots vs Giants

Los destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 13 entre los Dolphins y los Saints estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo.

NFL+ es el lugar preferido para los aficionados que quieren revivir juegos completos sin anuncios o ver enfrentamientos locales y en horario estelar en vivo. Lo que solía ser gratis en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales — incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo en tu mercado y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de NFL Films sin anuncios y otros contenidos bajo demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada jugada de anotación en toda la liga. Por $15 en el plan Premium, es la manera más asequible de obtenerlo.

Agregando al cambio en el streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

