Ousmane Dembélé explotó tras quedar fuera de la convocatoria para el partido de octavos de final de la Copa del Rey que enfrentará al Barcelona y al Athletic Club en San Mamés. También, el día en el que el director de fútbol del club blaugrana, Mateu Alemany, lanzó públicamente un mensaje con las claras intenciones de la entidad catalana acerca del futuro del delantero francés. "Entendemos que tras este proceso de negociación el jugador ha decidido no continuar. Se le ha comunicado que queremos jugadores comprometidos con el Barça y debería salir por el bien del club lo más pronto posible", dijo Alemany ante los micrófonos de Barça TV.

La respuesta no tardó en llegar. El extremo internacional publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que asegura estar comprometido con el proyecto deportivo del Barcelona -sin citar al club- y en el que prohibe que nadie se pronuncie en su nombre. Y menos para decir que no está implicado. Además, declara plena confianza a su representante y niega que las negociaciones con el Barça estén rotas. "No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje", la misma expresión que utilizó su agente Moussa Sissoko en una entrevista a RMC.

El mensaje de Dembélé

"Buenos días a todos,

Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mi sin nunca ponerme a justificarme. Hace cuatro años que se van acumulando los chismorreos sobre mi. Hace cuatro años que se habla por mi, que se miente vergonzosamente con un único fin, la intención de dañarme. Hace cuatro años que sigo en mi línea de no contestar nunca, de no justificzarme de nada. Ha sido un error ? Seguramente.

A partir de hoy, se acabó. A partir de hoy, voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje. Tengo 24 años y como cada hombre, tengo defectos, imperfecciones. He vivido momentos complejos, lesiones, me ha afectado el Covid. Sin la más mínima sesión de entrenamiento, el mister me ha solicitado y siempre he cumplido... sin rechistar. Cumplir tan buenamente como lo he hecho siempre porque es mi PASIÓN. Estoy plenamente consciente de mi suerte de dedicarme al trabajo más bonito del mundo.

Además, mi mensaje es transparente. Prohibo a cualquiera dar a penser que no estoy implicado en el proyecto deportivo. Prohibo a cualquiera atribuirme intenciones que yo nunca he tenido. Prohibo a cualquiera hablar por mi o por mi representante, en quien confio totalmente. Todavía bajo contrato, estoy plenamente implicado y a la disposición de mi club, de mi entrenador. Siempre lo he dado todo para mis compañeros y también para todos los socios... no es ahora que eso va a cambiar. No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje. Seguramente el amor sea una variante del chantaje.

Como lo sabéis, hay negociaciones. Dejo mi representante encargarse, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al fútbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios. Por encima de todo, centrémonos en lo esencial : GANAR

Cuidaos y ciudad a los vuestros.

Ousmane Dembélé"