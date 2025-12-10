Cruzeiro vs. Corinthians, Semifinales Copa de Brasil: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cruzeiro y Corinthians se enfrentan este miércoles 10 de diciembre, a las 21:30 (tiempo de Argentina), en el Estadio Mineirão, por el partido de ida de la semifinal de la Copa do Brasil 2025.

Cómo ver Cruzeiro vs Corinthians, Copa de Brasil 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tienen señal confirmada en España, por lo que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2, Disney+ y TV Globo.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports, DGO y TV Globo. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, TV Globo y Fubo Sports.

Noticias y probables alineaciones

Tras concluir el Brasileirão 2025 en la tercera posición, el Cruzeiro centra su atención en la disputa de la Copa do Brasil. Máximo campeón del torneo, con seis títulos, la Raposa avanzó a la semifinal tras eliminar al Vila Nova en la tercera fase, con un agregado de 5 a 0; al CRB en octavos, por 2 a 0; y al rival Atlético-MG en cuartos de final, por 4 a 0 en el marcador global.

Mientras tanto, el Corinthians busca conquistar su cuarto título de la Copa do Brasil. En la actual edición, el Timão superó al Novorizontino en la tercera fase, por 2 a 0 en el global; al Palmeiras en octavos, con 3 a 0; y al Athletico-PR en cuartos de final, también por 3 a 0 en el global. Para el enfrentamiento, el técnico Dorival Júnior puede tener nuevamente a disposición a Rodrigo Garro y Yuri Alberto, recuperados de lesión.

"Convivimos diariamente con la presión. No es mayor ni menor, es siempre constante. En cualquier club en el que estemos, la presión siempre existirá. No llegamos a donde estamos por casualidad, lo merecimos. Estamos en la semifinal con Cruzeiro, un equipo que hizo una campaña muy bonita a lo largo del año. Tienen grandes jugadores, un gran entrenador. Los respetamos mucho, pero también tenemos nuestros puntos positivos. Tenemos la capacidad, cualidades y condiciones para hacer dos partidos en la mejor condición de nuestro equipo", afirmó el entrenador. En el Brasileirão, el Corinthians terminó la competición en la 13ª posición, con 47 puntos, garantizando un lugar en la Copa Sudamericana de 2026. El segundo partido de la semifinal de la Copa de Brasil está programado para el domingo (14), en el Neo Química Arena. Quien avance a la final enfrentará al ganador del duelo entre Vasco y Fluminense.

Cruzeiro: Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Arroyo, Christian y Kaio Jorge.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Maycon (Rodrigo Garro), Vitinho (Yuri Alberto) y Memphis Depay.

Lesionados y supendidos

Cruzeiro

Marquinhos y Janderson siguen en el departamento médico, mientras que Fagner está fuera por una cuestión contractual.

Corinthians

Sin lesiones confirmadas.

¿Cuándo es?

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 21:30 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Mineirão.

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 19:30 horas (tiempo del este)

España:01:30 horas (jueves 11)

Retrospecto reciente

Últimos enfrentamientos directos

El historial entre Corinthians y Cruzeiro está marcado por el equilibrio. A lo largo de 89 enfrentamientos oficiales, el Corinthians registra 35 victorias, mientras que el Cruzeiro aparece justo detrás, con 32 triunfos, además de 22 empates. En el duelo más reciente, válido por la segunda vuelta del Brasileirão 2025, la Raposa se llevó la mejor parte y ganó por 3 a 0.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

