Cruz Azul en el Apertura 2020: ¿Cuándo juega?

Los Cementeros hilvanan una extensa inactividad en compromisos de carácter oficial desde hace tres meses.

Posteriormente de una dolorosa eliminación del Clausura 2020, puesto que iban de líderes provisionales hasta antes de ello, busca quién se las pague en el torneo Apertura 2020 de la .

No es para menos. Cuando parecía que la sequía de más de dos décadas sin dar la vuelta olímpica en Primera División no podía ser más hiriente, llegó la pandemia de coronavirus para desbaratar su buen momento. Por eso, "la novena" urge más que nunca.

👀 Vaya, vaya, aquí podemos observar enormes similitudes en los escudos de diferentes equipos



👇 Aquí la pregunta es...



🤔 ¿QUIÉN LE COPIÓ A QUIÉN? pic.twitter.com/gDUrCQD3lP — Goal en español (@Goal_en_espanol) June 15, 2020

A continuación, en Goal te decimos cuál es el calendario completo de la Máquina y las fechas, horarios y resultados que les tocan:

CALENDARIO APERTURA 2020 DE CRUZ AZUL

Más equipos

Mientras la Concacaf no determina si la vuelve o no, las autoridades del futbol mexicano todavía no lo revelan públicamente. Pese a ello, el comienzo del certamen sí tiene un día marcado oficialmente: el viernes 24 de julio del 2020. En otros términos, no rebasa ese fin de semana.

Podrían ver acción en el Máximo Circuito ese mismo día, o el sábado 25, o domingo 26 de julio como límite, con contrincante y lugar por definir. Los de Robert Dante Siboldi no juegan a raíz del 15 de marzo de este año cuando doblegaron de último minuto al América por el Clásico Joven en un Estadio Azteca cerrado.