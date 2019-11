Crespo no le cerró la puerta a Boca: "Si me llama Burdisso lo escucho, pero me pone en un problemón"

A pesar de su gran identificación con River, el entrenador reconoció que se sentaría a hablar con el Xeneize por su gran amistad con el manager.

Hernán Crespo marcó dos de los goles más importantes de la historia de River, en la final de la 1996, y tiene ganado para siempre un lugar preponderante en el del club de Núñez. Sin embargo, su decisión de no haber regresado al club antes del final de su carrera como futbolista hizo mella en el cariño que muchos hinchas sentían por él. Y ahora, Valdanito sumó unas declaraciones que seguramente no caerán nada bien entre la gente del Millonario.

"SI ME LLAMARA BURDISSO, LO ESCUCHO, PERO ME PONE EN UN PROBLEMÓN"#NETxFOX | Hernán Crespo afirmó que si su amigo, mánager de Boca, lo contacta, escucharía la propuesta, pero se le complicaría aceptar por su pasado en River. @NETxFOX pic.twitter.com/IKRDfQX1Uj — FOX Sports (@FOXSportsArg) November 14, 2019

Invitado en el programa NET, de Fox Sports, el ahora entrenador fue consultado sobre un hipotético llamado de su amigo Nicolás Burdisso (de quien fue compañero en Inter y la Selección argentina) para llegar a Boca. Y lejos de descartar la posibilidad, el ex DT de dejó las puertas abiertas a trabajar en el Xeneize: "Si atrás de eso hay un proyecto, una idea, tenés que escuchar y después decidir. Nico es un amigazo, si me llamara sería porque ponderó absoultamente todo. Seguramente lo escucharía, aunque me pondría en un problemón".

Más allá de los escenarios potenciales, donde Crespo sí es candidato concreto es en , que ya inició las conversaciones con él. De todos modos, el entrenador dejó en claro que aún no hay nada cerrado: "Se hizo público algo que no debía haberse conocido. Me llamaron y hablamos un poquito, pero también tengo contacto con otras instituciones que no se dieron a conocer".