¿Fin del conflicto? Almendra volvería a entrenarse en Boca

Luego de más de cuatro meses, el futbolista se sumaría al plantel el próximo viernes, pero no volvería a jugar.

Cuando parecía que Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme tenían el plantel listo para afrontar lo que restaba del 2020, apareció un conflicto inesperado: Agustín Almendra decidió no presentarse más a los entrenamientos , generando un conflicto con el club, el Consejo de Fútbol y el cuerpo técnico. El volante de 20 años, que no había estado en consideración del DT para ninguno de los encuentros que disputó el Xeneize en la post pandemia, dejó las prácticas en agosto, pero, ahora, tras más de cuatro meses, regresaría.

"Yo no quiero estar acá", le habría dicho a la dirigencia y, según agregó Olé, no tenía que ver con un problema con el club, sino con que estaba buscando una venta por cuestiones personales que tienen que ver con el nacimiento de su hija y un "entorno social complicado". Tanto Jorge Bermúdez, integrante de la mesa chica del CdF, como Jorge Ameal se refirieron a la situación del juvenil -quien tiene contrato hasta 2022- y el club terminó intimándolo . Así, el jugador decidió retomar las charlas con los directivos y volvería a sumarse al grupo a fines de diciembre .

Esto, sin embargo, no singifica que el volante volverá a jugar, ni en el corto ni en el largo plazo . En principio, deberá realizarse estudios para que la institución esté al tanto de cómo está, no solo de salud -tuvo coronavirus-, sino también físicamente. A partir de allí, trabajará en Ezeiza, pero no estará en la consideración del entrenador , al menos por ahora, más allá de la necesidad o no de incorporarlo como "refuerzo". Y es que, claro, la actitud del futbolista no cayó para nada bien.