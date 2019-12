Mercado de pases de Boca en vivo: los rumores de refuerzos para 2020

Todos los posibles movimientos del mercado del Xeneize.

"CUANDO EL JUGADOR QUIERE IRSE, SE VA"

Si bien todo lo referido al futuro futbolístico de Boca está en pausa a la espera de lo que sucederá en las elecciones del próximo domingo, sí hay una certeza: gane quien gane, Paolo Guerrero será el primer refuerzo que el Xeneize irá a buscar de cara a 2020. Los tres candidatos presidenciales reconocieron que les interesa el peruano, los 4,5 millones de euros que cuesta su cláusula de rescisión son cómodamente alcanzables por el club y el propio representante del jugador admitió que la posibilidad es concreta. Por eso, desde Inter de Porto Alegre ya empiezan a resignarse a que perderán al goleador: "Cuando el jugador quiere irse, se va. No hay nada que la dirigencia pueda hacer cuando un futbolista no quiere quedarse. Pero esto no se trata de sólo pagar la cláusula, el futbolista tiene que manifestarnos su deseo".

"NUNCA LE DIRÍA QUE NO"

Tras un regreso fugaz a Racing, en donde terminó peleándose con Eduardo Coudet, Ricardo Centurión debió emigrar al fútbol mexicano. Desde allí, descartó la posibilidad de regresar al fútbol argentino, ya sea a la Academia o a Gimnasia -en donde sonaba por pedido de Maradona-, pero aseguró que a Boca "nunca le diría que no" . "Todo el tiempo recibo mensajes de apoyo de los hinchas. A mi me encantaría" , expresó.

PAVÓN SIGUE EN LOS ÁNGELES

Este lunes, Los Ángeles Galaxy hizo oficial su decisión de hacer uso de la opció de extender el préstamo que originalmente Cristian Pavón había firmado por seis meses. Así, el delantero que aún es propiedad de Boca disputará la próxima temporada bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto en la , después de un semestre donde jugó 13 partidos, convirtió cuatro goles y sirvió seis asistencias.

"VEO MUY LEJANO VOLVER"

Éver Banega es uno de los jugadores que el hincha de Boca sueña con volver a ver en La Bombonera. Y, de hecho, se realizó un intento por repatriarlo en el mercado de mitad de año, sin éxito por los números inalcanzables solicitados por . De cara al receso de enero, ni siquiera habrá lugar para el sondeo. Durante la extensa entrevista que brindó a GOAL , el rosarino reconoció que su prioridad siempre fue seguir en Nervión porque "se venía un proyecto muy buenoy no tenía dudas en quedarme", para luego dejar claro que "ahora estoy muy bien acá. Llevo muchos años, mi familia está bien, mis hijas nacieron acá y lo veo muy lejano volver”.

¿UN "TRUEQUE" ENTRE MEZA Y MARCONE?

Rayados tendría en la mira a Iván Marcone para el Clausura 2020 y, según versiones de algunos medios mexicanos, la dirigencia de Boca tiene un plan: hacer un "cambio" entre el volante ex y Maximiliano Meza , actual jugador del conjunto de . Lo cierto es que esta especie de trueque no sería viable para el conjunto mexicano, que no tiene pensado desprenderse del futbolista argentino ex Independente. Aunque, claro, no hay nada definido.

¿VUELVE EN ENERO?

Nahitan Nández está en conflicto con el por irregularidades e incumplimientos en su contrato, por lo que podría pedir la libertad de acción y continuar su carrera en otro equipo a partir de enero del 2020. Según informó TyC Sports, el uruguayo vería con muy buenos ojos un regreso a Boca , de donde partió hace menos de cuatro meses tras disputar los octavos de final de la Libertadores.

¿EL PRIMER REFUERZO?

Boca ya tendría todo acordado con para comprar el pase de Lisandro López, quien estaba a préstamo hasta junio de 2020. El Xeneize desembolsaría 3 millones de dólares para hacerse del cien por ciento de su pase. ¿Será el primer pilar en el que se apoyará el próximo equipo?