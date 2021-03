Boca - Talleres, por la Copa de la Liga Profesional: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

Luego del empate ante River, el Xeneize buscará volver al triunfo ante la T, nuevamente de local. ¿Sigue la línea de tres? ¿Llega Tevez?

El empate ante River no dejó conforme a nadie en Boca: el Xeneize hizo un buen partido, estuvo a un paso de ganarlo y, aunque también lo pudo haber perdido sobre el final, la sensación que quedó en Casa Amarilla fue que mereció llevarse algo más. Por eso, buscará revancha ante Talleres, una vez más en La Bombonera, en donde todavía no logró un triunfo en lo que va del 2021.

Enfrente tendrá a la T, una de las revelaciones de la Copa Maradona, pero que no encontró, en este nuevo certamen, el rendimiento que mostró en el anterior: hace cinco partidos que no gana, solo sumó de a tres en la primera fecha y, aunque no está lejos en la tabla de posiciones de la Zona B, necesita recuperar la confianza.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Luego de que se quedara afuera del Superclásico por la lesión muscular que sufrió en la práctica de fútbol de la semana pasada, Boca confirmó que Edwin Cardona padece un desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda que lo dejará afuera de, por lo menos, los próximos dos partidos. La del colombiano, sin embargo, no es la única baja confirmada que tendrá Miguel Ángel Russo para el duelo con Talleres: Carlos Zambrano, expulsado en el partido contra River, también estará ausente el fin de semana. Y podría haber otra baja más.

Carlos Tevez, quien jugó infiltrado contra el Millonario por un esguince de tobillo, trabajó diferenciado a lo largo de toda la semana, pero llegó a hacer fútbol este viernes: formó parte del táctico y, si bien no lo van a arriesgar, empieza a postularse para ir desde el arranque. En caso de no llegar, su lugar lo podría ocupar Franco Soldano.

Además, hubo un aspecto del 1-1 contra River que dejó muy conforme a Russo: la línea de tres defensores con la que sorprendió desde el inicio funcionó muy bien y parece haber llegado para quedarse. El DT repitió el esquema en los entrenamientos y todo apunta a que se sostendrá el fin de semana, con una novedad importante entre los once: ante la suspensión de Zambrano, Marcos Rojo tiene todos los números para hacer su estreno como titular.

¿El probable equipo? Esteban Andrada; Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Frank Fabra; Gonzalo Maroni; Sebastián Villa, Carlos Tevez o Franco Soldano.

LA FORMACIÓN DE TALLERES

El artículo sigue a continuación

Un solo cambio -obligado- prepara Alexander Medina para visitar La Boca: Rafael Pérez, expulsado ante Vélez, será reemplazado por el juvenil Augusto Schott, lo que obligará a Nahuel Tenaglia a correrse como primer central. La duda, entre tanto, es la presencia de Joel Soñora, de gran partido la última vez que enfrentó al club en donde se formó, quien todavía se recupera de un desgarro. En caso de no estar al cien por ciento, seguirá Carlos Auzqui como titular.

El once sería con Guido Herrera; Augusto Schott, Nahiel Tenaglia, Piero Hincapié, Enzo Díaz; Federico Navarro, Ignacio Méndez; Carlos Auzqui; Franco Fragapane, Mateo Retegui y Diego Valoyes.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre el Xeneize y la T se disputará el domingo 21 de marzo, desde las 21:00 hs. en el Estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Fernando Rapallini.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por Fox Sports Premium, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).