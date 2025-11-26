Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga MX
team-logoCD Guadalajara
Estadio Akron
team-logoCruz Azul
Marcos Moreno

Chivas vs Cruz Azul, Cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido del Cuartos de final entre Chivas y Cruz Azul, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Chivas recibe a Cruz Azul este jueves 27 de noviembre a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron como parte de la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sigue aquí el partido Cruz Azul vs Chivas de cuartos de final del torneo Apertura 2025

El Guadalajara tuvo un gran cierre de torneo gracias al cual, lograron meterse directo a la Liguilla y buscarán sacar ventaja en la eliminatoria en casa cuando se midan a los Cementeros.

La Máquina dejó escapar la posibilidad de ser líder general en la última jornada tras su derrota ante Pumas y ahora, intentarán cambiar el chip para enfocarse en tratar de conquistar su décimo título de liga.

En GOAL te presentamos toda la información para ver este partido:

Liga MX
CD Guadalajara crest
CD Guadalajara
CDG
Cruz Azul crest
Cruz Azul
CRU

Cómo ver Chivas vs Cruz Azul, por cuartos de final: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
MéxicoPrime Video
Estados UnidosTelemundo, Universo y Peacock
SudaméricaSin transmisión
EspañaSin transmisión

El partido será transmitido en México por Prime Video, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Telemundo, Universo y Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Chivas vs Cruz Azul

crest
Liga MX - Apertura Playoff
Estadio Akron

El partido se disputa este jueves 27 de noviembre a las 20:07 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Akron.

  • México:20:07 horas
  • Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)
  • Argentina:00:07 horas 
  • España:03:00 horas (jueves 27)

Noticias del equipo y escuadras

CD Guadalajara contra Cruz Azul alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • G. Milito

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • N. Larcamon

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de Chivas

El Guadalajara tiene puestas muchas de sus esperanzas para trascender en Armando González, el cual salió campeón de goleo, algo que no ocurría desde el Apertura 2019 cuando Alan Pulido lo consiguió.

Noticias de Cruz Azul

Los Celestes encararán la fase final sin su portero titular, Kevin Mier, quien sufrió una lesión de tibia en la fecha 17 y estará fuera de circulación de entre cuatro y seis meses.

Cómo llegan al partido

CDG
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

CRU
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

CDG

Últimos partidos

CRU

1

Victoria

0

Empates

4

Victorias

2

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Clasificación

