Andrés Roberto Flores Bocanegra

Celta de Vigo vs. FC Barcelona, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Celta de Vigo y FC Barcelona, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Celta de Vigo recibe a FC Barcelona este domingo 9 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Balaídos, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Celta de Vigo vs. FC Barcelona de LaLiga 2025-26

Los Célticos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Levante en la fecha 11, con goles de Óscar Mingueza y Miguel Román González. El equipo dirigido por Claudio Giráldez es décimo segundo en la clasificación con 13 puntos.

Por su parte, los Culés derrotaron por 3-1 a Elche en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. El cuadro a cargo de Hansi Flick es segundo en la tabla con 25 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Celta de Vigo vs FC Barcelona, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1, LaLiga TV Bar
SudaméricaESPN, Disney+
MéxicoSky Sports
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Celta de Vigo vs FC Barcelona

El partido se disputa este domingo 9 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Balaídos.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Celta Vigo contra Barcelona alineaciones

Celta VigoHome team crest

3-4-3

Formación

4-3-3

Home team crestBAR
13
I. Radu
12
M. Fernandez
2
C
C. Starfelt
20
M. Alonso
6
I. Moriba
22
H. Sotelo
3
O. Mingueza
5
S. Carreira
18
P. Duran
9
F. Jutgla
7
B. Iglesias
25
W. Szczesny
24
E. Garcia
5
P. Cubarsi
3
A. Balde
4
C
R. Araujo
16
F. Lopez
20
D. Olmo
21
F. de Jong
14
M. Rashford
10
L. Yamal
9
R. Lewandowski

4-3-3

BARAway team crest

CEL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • C. Giraldez

BAR
-Alineación

Suplentes

Manager

  • H. Flick

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Celta de Vigo

En la conferencia de prensa previo a su duelo de mitad de semana frente al Dinamo Zagreb, Fran Beltrán fue cuestionado sobre su contrato, mismo que llega a su fin en el verano y debería ser prioridad para los Célticos.

"No tengo mucho que añadir, estoy enfocado en terminar el año de la mejor manera, llevar al club como lo he hecho este tiempo. Se han dicho muchas cosas respecto a mi tema. Hay muy poco de cierto porque no se ha hablado nada.

Si no se ha hablado nada no puede haber ni cifras, ni momentos, ni equipos. Me quiero mantener al margen. Quiero terminar este partido bien, jugar el próximo partido o cuando me necesite el míster en lo que queda de año y disfrutar. Al final estamos disfrutando todos y nos lo merecemos después de todo este tiempo en el que el equipo no ha ido bien y ahora hay que disfrutarlo", expresó el mediocampista.

Noticias del FC Barcelona

Los Culés vienen de un decepcionante empate a mitad de semana por marcador de 3-3 frente a Brujas en la Champions League, con lo que dieron un paso atrás en el objetivo de terminar la fase de liga entre los ocho primeros lugares.

Cómo llegan al partido

CEL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

BAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
15/8
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Historial de Enfrentamientos Directos

CEL

Últimos partidos

BAR

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

10

Goles marcados

12
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Clasificación

