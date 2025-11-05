'No sé qué tiene en su ADN' - Hansi Flick elogia a Robert Lewandowski y argumenta que el Barcelona no puede alcanzar su 'pleno potencial' sin el veterano delantero
Barca recibe un impulso con Lewandowski en medio de la crisis de lesiones
Ha sido un comienzo de temporada difícil para el Barcelona, que está enfrentando lesiones de jugadores clave. Sin embargo, el regreso de Lewandowski ha dado a Hansi Flick algo por lo que sonreír. El jugador de 37 años salió del banquillo contra el Elche después de perderse tres partidos por un desgarro muscular, y su presencia levantó instantáneamente al grupo.
La lista de lesiones de Barca sigue siendo larga, con Raphinha, Pedri, Gavi, Joan García y Marc-André ter Stegen todavía fuera. Sin embargo, Flick cree que tener de vuelta a Lewandowski podría ayudar a estabilizar el barco mientras el equipo busca recuperar su ritmo de las competiciones de la temporada pasada.
Lewandowski ha estado limitado a solo 10 apariciones esta temporada, anotando cuatro goles, pero Flick cree que su experiencia y ética de trabajo continúan marcando la diferencia.
- Getty
Flick elogia la mentalidad de Lewandowski
Antes del enfrentamiento de la Champions League del Barca contra el Club Brugge, Flick elogió a Lewandowski, a quien conoce bien de su exitoso período juntos en el Bayern Munich. "No sé qué tiene en su ADN, pero se recupera de lesiones en tres semanas que deberían durar cinco", dijo el alemán a los periodistas.
"Aunque tuvimos algunas lesiones de la temporada pasada, comenzamos con Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en su mejor momento, y eso nos dio mucha confianza desde el principio. El estilo de juego fue genial. Esta temporada hemos perdido muchos jugadores que ahora están regresando. Ese es un buen punto de partida."
Cuando se le preguntó sobre el impacto del regreso de jugadores clave de una lesión, Flick reveló cómo el regreso de Lewandowski y Dani Olmo elevó instantáneamente al equipo.
"Cuando Lewandowski y Olmo regresaron, el entrenamiento fue diferente. El nivel subió considerablemente, al igual que el de los jugadores más jóvenes. Necesitamos que estos jugadores alcancen nuestro máximo potencial. Y eso lleva tiempo. No se trata solo de ganar, sino de comprender la situación y manejarla", añadió.
Lewandowski permanece tranquilo ante un futuro incierto en el Barca
El elogio de Flick llega tras los informes de que Barca es reacio a ofrecer al delantero veterano un nuevo contrato. Anteriormente, Lewandowski había abordado la situación, admitiendo que está tranquilo a pesar de que su contrato actual expira al final de la temporada.
“Sobre mi futuro, estoy tranquilo, no es el momento importante, ahora hay cosas importantes, el equipo y mi selección. Estoy enfocado en hacer lo mejor para ganar partidos y títulos," dijo a los reporteros.
“Primero, no tengo prisa. Al final, lo más importante será cómo me sienta una vez que termine la temporada. Tendré que ver qué hacer con mi vida, pero ahora mismo estoy enfocado en marcar goles y ganar títulos con el equipo," añadió el jugador de 37 años.
- getty
¿Cuál es el próximo paso para el Barcelona?
La lista de lesionados del Barça finalmente está comenzando a reducirse, con jugadores clave como Joan García y Raphinha cerca de regresar. La disponibilidad del brasileño le daría a Flick algunas opciones muy necesarias en ataque. Con Lewandowski y Olmo ya de vuelta, el técnico alemán pronto podría tener de nuevo el núcleo del éxito de la temporada pasada. Los gigantes españoles ahora viajan a Bélgica para enfrentarse al Club Brujas en la Liga de Campeones, con el objetivo de consolidar su dominante victoria en La Liga sobre Elche. Actualmente ocupan el 12º lugar en la clasificación con dos victorias y una derrota, y el enfoque en la liga estará en cerrar la ventaja de cinco puntos del Real Madrid. Ocupando el segundo lugar en La Liga y a cinco puntos del equipo de Xabi Alonso tras su derrota por 2-1 en el Clásico, el club catalán se enfrenta al Celta el domingo después de su encuentro a mitad de semana contra el Club Brujas.
"El partido contra Elche fue un gran paso adelante. El dinamismo y el espíritu mejoraron mucho. Es una buena señal", añadió Flick. "Tenemos la calidad para ganar aquí [contra Brujas], pero no será fácil. Será un partido difícil. Respetamos a nuestro oponente. Será, sobre todo, una cuestión de actitud, mentalidad, jugar como equipo y centrarse en el plan de juego."