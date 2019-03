Bronca Savic-Profe Ortega en el vestuario del Atlético de Madrid, según "As"

El enfrentamiento se produjo en el partido previo al choque con la Juve

Las aguas bajan revueltas en el Atlético de Madrid. O eso parece. Después del KO europeo ante la de Cristiano y tras las últimas lesiones de una plaga que asola al equipo colchonero - son 42 lesiones en apenas 6 meses de competición-, el ambiente se ha enrarecido en el vestuario. Según el diario "As", inmediatamente después del partido de Liga que enfrentó al Atlético de Marid con el en el estadio Metropolitano, se produjo un enfrentamiento en el vestuario rojiblanco, entre el central Stefan Savic y el preparador físico, el Profe Ortega.

Según el relato del "As", un comentario del preparador uruguayo desató la ira del defensa, que llamó "rata" a Ortega y se encaró con él. Los jugadores allí presentes tuvieron que mediar para que la sangre no llegase al río. Finalmente, el asunto se pudo reconducir y Simeone logró poner calma en una situación realmente tensa. La versión publicada del diario "As" explica que el Cholo Simeone atendió a la prensa, después fue alertado de la bronca, acudió a los vestuarios, calmó a Savic y pidió calma a todos.

La situación no es sencilla para el . Visita ahora San Mamés después de haber caído en la Champions, tiene muchísimos lesionados y el ambiente dentro del vestuario no es el más adecuado. Muchos jugadores están tocados anímicamente y ahora los aficionados están expectantes por calibrar qué reacción tendrán Simeone y los suyos después del KO continental.