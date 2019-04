Benzema es el mejor '9' del momento: más goles que Messi o Iago Aspas

El francés ha anotado 8 tantos en los últimos 5 partidos, monopoliza el gol en el Madrid y Zidane y sus números lo elevan "a mejor 9 del momento".

Karim Benzema lleva casi una década jugando en el pero el delantero galo está viviendo en los últimos meses su mejor momento en el conjunto merengue, al menos en lo que se refiere a acierto goleador y a cariño del público del Santiago Bernabéu, que coloca al francés como uno de los pocos jugadores que se salvan en la aciaga temporada que ha protagonizado el equipo merengue.

El francés está en racha, este domingo marcó un 'hat-trick' en la victoria por 3-0 ante el Athletic y los últimos 8 goles del Real Madrid llevan todos su firma sin que ningún otro compañero haya intervenido en esta faceta, un hito histórico para un delantero en Chamartín. De hecho, sus últimos 8 tantos en 5 partidos de lo sitúan como el delantero más en forma de las grandes ligas europeas.

El ex del Olypique de supera a los artilleros más en forma de como son Iago Aspas en el con 6 goles en 4 partidos, Iñaki Williams con 4 goles en 5 partidos o incluso Lionel Messi, que ha anotado 4 goles en 4 partidos, ya que no jugó ante el por descanso. No obstante, el argentino sí marcó un doblete ante el en la Champions, por lo que serían 6 tantos en 5 encuentros que tampoco le sirven para mejorar la racha del 'Gato' del Real Madrid.

En otros campeonatos como la se le acercan los números de Ishak en el , 7 goles en 4 partidos, o los 7 tantos en 5 duelos de Alexander Isak en el Willem II de la . Mientras que en la sólo se le acerca la racha de Kean en la 4 goles en 4 partidos, los mismos que firman Jamie Vardy (Leicester) y Ayoze Pérez (Newcastle) en la Premier League.

Zidane no tuvo dudas en asegurar que "conn ocho goles en los últimos partidos, yo diría que sí, es el mejor 9 del momento" y los números parecen respaldar su teoría. De hecho, Benzema está a sólo dos goles de igualar su mejor temporada en cuanto productividad anotadora en el Real Madrid y aún tendrá cinco partido más para igualarse o superarse a sí mismo.