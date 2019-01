Benedetto y su gesto a Montiel: "Ni siquiera sé por qué lo hice"

El delantero de Boca se refirió a la final de la Copa Libertadores y a su festejo contra el defensor de River. "No fue con intención de burlarse".

Por primera vez después de más de un mes, Darío Benedetto recordó la final de la Copa Libertadores entre River y Boca en Madrid, que significó uno de los momentos deportivos más duros para el Xeneize.

"Vi por momentos algunas jugadas del partido, no lo volví a ver entero para nada. Vivir un momento tan duro como ese, necesitábamos descansar y despejar la cabeza después de perder un partido tan importante", dijo el Pipa en charla con Fox Sports Radio y se refirió al gesto que hizo mirando a Montiel como festejo de su gol en el Bernabéu: "No me arrepiento de nada. Son cosas que quedan en la cancha. Ni siquiera sé por qué lo hice. Sale así, no sabía cómo festejarlo de la emoción, de la ira del partido. No fue con intención de burlarse y queda ahí".

Además, el Pipa contó que en la final tuvo una "discusión con Maidana" pero que , al igual que su gesto a Montiel, "queda ahí" y habló sobre su futuro en Boca.