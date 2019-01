Benedetto no descartó una posible salida de Boca: "Escucho todas las ofertas"

El Pipa dijo que está cómodo en el Xeneize y que se quiere quedar, pero que no puede asegurar nada. "Yo no le miento a la gente", dijo.

Darío Benedetto es la gran figura de un Boca que se rearma para buscar revancha tras la derrota en la final de la Copa Libertadores ante River. Y como tal, es uno de los más codiciados de un plantel muy cotizado. Por eso, y a pesar de ser hincha y uno de los ídolos de la hinchada, su futuro todavía no está atado al del club.

"Yo no puedo asegurar que me vaya a quedar. Estoy cómodo en Boca, me gusta estar acá y mi deseo es continuar, pero hay que ser profesional y escuchar todas las ofertas. Yo no le voy a mentir nunca a la gente porque nunca se sabe lo que puede pasar", expresó el Pipa en la previa del partido ante Unión, por Fox Sports.