Atlético de Madrid vs. Real Betis, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético de Madrid recibe a Real Betis este domingo 8 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) en el estadio Metropolitano, por la vigésima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Real Betis de LaLiga 2025-26

Los Colchoneros llegan al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Levante en la fecha 22. El equipo dirigido por Diego Simeone es tercero en la clasificación con 45 puntos, 10 por detrás del Barcelona.

Por su parte, los Béticos vencieron por 2-1 a Valencia en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Ezequiel Ávila y Pablo Fornals. El cuadro a cargo de Manuel Pellegrini es quinto en la tabla con 35 unidades, a siete de distancia de los puestos de Champions League.

Los dos equipos acaban de enfrentarse en los cuartos de final de la Copa del Rey a mitad de semana, duelo que quedó en manos de los Rojiblancos por marcador de 5-0, con tantos de Dávid Hancko, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Thiago Almada.

Cómo ver Atlético de Madrid vs Real Betis, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 3, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Real Betis

Primera División - Primera División Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este domingo 8 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros dieron un paso importante en su temporada con su clasificación a las semifinales de la Copa del Rey. Además, Diego Simeone pudo ver en acción a algunos de sus más recientes fichajes, como Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas.

Noticias del Real Betis

Los Béticos dejaron una mala impresión a mitad de semana con una goleada en calidad de local. Sin embargo, desde México no debió pasar desapercibido el debut de Álvaro Fidalgo con los verdiblancos.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

