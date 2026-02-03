Lazio mantuvo vivas sus desvanecientes esperanzas de clasificación europea al anotar un gol en el minuto 100 en el enfrentamiento de la Serie A contra el Génova en el Stadio Olimpico el viernes. Sin embargo, solo había 5,000 personas para ver el penalti en el último suspiro de Danilo Cataldi, ya que la mayoría de los seguidores de los Biancocelesti estaban efectivamente en huelga por la falta de inversión en el equipo titular.
Significativamente, el entrenador Maurizio Sarri comparte la frustración de los fanáticos, por lo que no estaba dispuesto a criticarlos por su ausencia en la entrevista posterior al partido.
"Han sido semanas difíciles por múltiples razones," dijo el visiblemente agraviado toscano a DAZN. "Estoy contento con la respuesta de mi equipo en una noche muy peculiar sin fanáticos en el estadio. No fue fácil, pero como dije a los chicos, 'Lo que hicieron los fanáticos fue un acto de amor.'"
Uno puede ciertamente apreciar por qué los seguidores se sintieron obligados a tomar medidas drásticas. Aunque Lazio trajo cinco jugadores durante el mercado de enero, solo lo hicieron por la mitad del dinero que obtuvieron al vender al dúo clave Valentin Castellanos y Matteo Guendozi en los primeros ocho días del mercado de invierno. Para empeorar aún más las cosas, el controvertido presidente del club Claudio Lotito fue captado en cámara culpando a Sarri por querer dejar Lazio, lo cual obviamente no cayó bien con el exjefe del Chelsea.
"Hace solo 10 días un jugador entró en mi oficina llorando antes de irse, así que no hay problema de relación entre mí y la plantilla," dijo Sarri a DAZN. "Me parece desagradable si dicen que un jugador fue vendido porque no se llevaba bien conmigo, especialmente cuando los jugadores que se han ido me dijeron una versión muy diferente de los eventos." De hecho, Sarri afirmó que algunos jugadores "querían irse porque no ven ninguna ambición en este club".
En el lado positivo, Lazio finalmente decidió no permitir que Alessio Romagnoli se trasladara a Al-Sadd, pero eso supuestamente fue todo gracias a las protestas públicas y privadas de Sarri, mientras que el agente del defensor afirmó posteriormente que su cliente todavía tenía dinero pendiente en salarios del club.
No se sorprendan en absoluto, entonces, si las huelgas de los seguidores continúan en el Stadio Olimpico en las próximas semanas, e incluso podrían intensificarse...