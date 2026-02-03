El 7 de enero, Oliver Glasner dijo que aunque cada jugador del Crystal Palace estaba disponible por el precio correcto, pensaba que el capitán Guehi se quedaría en Selhurst Park hasta el final de la temporada. Poco más de una semana después, Guehi se había ido, vendido al Man City por £20 millones, lo que ridiculizó la creencia de Glasner de que su capitán solo se iría por "una tarifa muy alta".

El austriaco, que había luchado tanto para mantener a Guehi el verano pasado, estaba comprensiblemente furioso cuando se enteró del acuerdo con el City y al día siguiente sorprendió a los reporteros al revelar que dejará el Palace cuando su contrato expire al final de la temporada.

Inicialmente, Glasner insistió en que su sorpresivo anuncio no estaba relacionado con la salida de Guehi, pero después de la derrota de su equipo 2-1 en Sunderland el 17 de enero, admitió que se sentía "abandonado" por el club y lamentó el hecho de que a sus jugadores les habían "arrancado el corazón" antes del partido - una referencia muy obvia y deliberada a la noticia del traslado de Guehi a Manchester.

La atmósfera en Selhurst Park no ha mejorado en absoluto en el ínterin, con el Palace habiendo pagado una tarifa récord del club por Strand Larsen para reemplazar a Jean-Philippe Mateta, solo para que la mudanza del francés al AC Milan se colapsara, mientras que también fallaron en cerrar un acuerdo por Dwight McNeil, mucha para la intensa frustración del extremo y su pareja.

Brennan Johnson, al menos, llegó antes en la ventana y el ex extremo del Tottenham podría aún resultar una adquisición útil, pero un grupo de seguidores que estaba en el paraíso el pasado mayo ahora está tratando de asimilar el escenario de pesadilla de ver a los protagonistas clave de su histórico triunfo en la FA Cup dejar el club.

Tal es la naturaleza despiadada del fútbol moderno, por supuesto, y aunque hay mucha simpatía por ahí para los fanáticos de las Águilas, no la hay para el presidente Steve Parish, quien infamemente se opuso a ayudar financieramente a los clubes de menor liga perjudicados por la crisis del Covid-19 al escribir, "Los supermercados no están instruidos para ayudar a las tiendas de la esquina". ¡El karma realmente puede ser cruel a veces!