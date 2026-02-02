Goal.com
Atlético de Madrid ficha al internacional mexicano Obed Vargas del Seattle Sounders en una transferencia reportada de 3.5 millones de dólares, sin préstamo previsto

Obed Vargas está listo para dar un paso importante, dejando el Seattle Sounders para unirse al Atlético de Madrid. Aunque varios clubes de LaLiga habían expresado interés en un posible préstamo, el Atlético planea mantener al centrocampista de 20 años en Madrid, donde se espera que se una al primer equipo. Vargas impresionó como jugador formado en casa para Seattle, haciendo 91 apariciones.

    Movimiento europeo completado

    Tras recibir ofertas del Club América y varios equipos de LaLiga, Obed Vargas finalmente eligió al Atlético de Madrid por un traslado de $3.5 millones - según TransferMarkt. El Atleti es un club que ha apoyado durante mucho tiempo, ya que cumple su sueño de mudarse al fútbol europeo con solo 20 años, solo meses antes del comienzo de la Copa del Mundo.Los Colchoneros ya han hecho oficial el fichaje del mediocampista de Seattle Sounders. El club también fichó a Ademola Lookman del Atalanta.

    La perspectiva emergente de México

    Vargas es ampliamente considerado como uno de los prospectos jóvenes más prometedores de México. Ha representado a El Tri en el nivel Sub-20 y ha sido convocado al equipo mayor bajo la dirección del entrenador Javier Aguirre mientras México se prepara para la Copa del Mundo 2026.

    Se cierra el capítulo de la MLS

    La cotización del centrocampista subió aún más en agosto de 2025, cuando desempeñó un papel clave en el triunfo de la Copa de Ligas del Seattle Sounders sobre el Inter Miami, ganando elogios generalizados por su actuación y levantando el trofeo contra el equipo de Lionel Messi. Aunque Vargas anteriormente fue vinculado con el Club América tras la salida de Álvaro Fidalgo, el jugador dejó claro que su prioridad a largo plazo siempre fue un traslado a Europa. 

    Aumenta las posibilidades en la Copa del Mundo

    Sin duda, este anuncio le da a Obed Vargas un gran impulso y fortalece sus posibilidades de formar parte de la lista final de Javier Aguirre para el Mundial de 2026. El mediocampista ha pasado de ser una figura relativamente desconocida en el Seattle Sounders a ser uno de los jugadores más comentados de México, impulsado por sus recientes actuaciones y su traslado a LaLiga de España.

