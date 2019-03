Arthur: "No debí acudir a la fiesta de Neymar"

El brasileño admite que "me equivoqué" porque luego se lesionó pero revela que "pedí disculpas a mis compañeros" tras recibir un toque.

RUEDA DE PRENSA

Arthur Melo compareció en rueda de prensa antes de recibir al Olympique de en la vuelta de los octavos de final de la . En el partido de ida disputado a domicilio del cuadro francés el cosechó un empate sin goles por lo que el miércoles está obligado a ganar en el Camp Nou si quiere seguir vivo en la máxima competición continental.

Fiesta Neymar. "Creo que me equivoqué, siempre hay aciertos y errores pero soy humilde para asumir mis responsabilidades, tuve una conversación con mis compañeros y la comisión técnica en la que pedí disculpas, todos me han ayudado bastante, todos me ayudaron y me demostraron preocupación, es algo que les agradezco porque tengo mucho que mejorar profesional y personalmente, solo quiero ayudar al equipo y en estos momentos estoy concentrado en ayudar al equipo".

¿Neymar en el ? "Es algo que debe decidir él junto a su familia, yo como amigo le deseo lo mejor y no sé qué hará, si se quedará en el o si cambiará de equipo".

Adaptación. "Es difícil decirlo porque estoy viviendo un sueño, no esperaba que todo fuera tan rápido en cuanto al apoyo de compañeros, amigos y familiares, entre todos me hacen mejor, sé que es una gran responsabilidad porque hay muchas expectativas alrededor del equipo y tengo que tener la cabeza en su sitio para no dejarme deslumbrar, hay que tener la cabeza en su sitio para trabajar lo mejor posible, y es justo eso lo que intento".

Influencia. "El Barcelona tiene un estilo propio más allá de quien juega".

Competencia. "Es un privilegio jugar al lado de grandes jugadores como Arturo Vidal y otros, tengo mucho que aprender de ellos, soy un privilegiado por formar parte de este grupo, por ser tan joven y entrenar con esos cracks, me siento muy afortunado pero a la vez siento que tengo una gran responsabilidad.

Sueños. "Hace tiempo que sueño con estos partidos, se trata de la competición más importante del mundo y será un gran espectáculo".

Champions League. "Es una competición muy especial y nunca la había jugado, la primera vez fue una sensación fantástica, ahí es cuando te das cuenta de qué es realmente esta competición, estamos muy centrados en ella, intentaremos hacer lo posible y lo imposible para intentar ganarla".

El artículo sigue a continuación

Coutinho. "Es un crack, en mi opinión es uno de los mejores del mundo, él sabe que en algunos partidos no ha ofrecido su mejor fútbol pero sabemos de qué es capaz, es un gran jugador que nos puede ayudar mucho, la gente tiene que darle más tiempo para que enseñe de lo que es capaz".

Dificultades. "Estamos concentrados, sabemos de las dificultades en esta competición y esperamos la mejor versión del Olympique, nos tomamos el partido con concentración y respeto".

Lesion. "Me lesioné poco tiempopero me siento bien y preparado para jugar los noventa minutos, agradezco a terapeuts y médicos porque fue difícil para mi".