Alerta en River: Gallardo, aislado por contacto estrecho con un positivo de coronavirus

El Muñeco está siguiendo los protocolos preventivos y su presencia en el banco en el debut en la Copa Liga Profesional frente a Banfield está en duda.

Cuando los jugadores de River llegaron este martes por la mañana al predio de Ezeiza para realizar el primer entrenamiento de la semana luego de dos días de descanso se encontraron con una ausencia importante: Marcelo Gallardo no se presentó a la práctica porque se encuentra aislado de manera preventiva tras haber tenido contacto estrecho con una persona que posteriormente dio positivo por coronavirus.

ℹ️ [Parte médico]

El técnico Marcelo Gallardo ha sido aislado de manera preventiva debido a que estuvo en contacto con una persona que posteriormente dio positivo de COVID 19.

Una vez cumplido el tiempo prudencial, se le realizarán los estudios correspondientes. — (@RiverPlate) October 27, 2020

Según informó el club de Núñez a través de sus redes sociales, el Muñeco, que por el momento no presenta síntimos, permanecerá en su hogar cumpliendo con las normativas sanitarias y será sometido a testeos "una vez cumplido el tiempo prudencial": si bien no se especificaron los plazos, el DT será hisopado el jueves o viernes, al igual que el resto del plantel. En principio, en el Millonario no creen que pueda producirse un brote porque el último contacto del DT con los futbolistas fue el sábado por la mañana, mientras que su encuentro con el infectado se dio ese mismo día, pero por la noche.

De esta manera, el entrenador no podrá comandar los trabajos del plantel en los próximos días, mientras que su presencia en el debut en la Copa Liga Profesional, previsto para este domingo frente a en un estadio aún no designado, dependerá del resultado de la prueba PCR. Mientras tanto, quien estará al frente del grupo será su ayudante Matías Biscay.