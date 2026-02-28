Getty Images Sport
Mohamed Salah «cada vez más cerca» de abandonar el Liverpool si la Liga Profesional Saudí y los clubes de la MLS logran cumplir un requisito importante para su traspaso
Salah estuvo vinculado con una salida en enero.
Salah estuvo muy vinculado con una salida de Anfield en enero tras una explosiva bronca a raíz del empate 3-3 del Liverpool con el Leeds en diciembre, en la que afirmó que el club le había «tirado bajo el autobús».
«No puedo creer que esté sentado en el banquillo durante 90 minutos», dijo Salah en ese momento. «Es la tercera vez que estoy en el banquillo, creo que por primera vez en mi carrera. Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club a lo largo de los años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué.
Parece que el club me ha tirado bajo el autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargara con toda la culpa».
Salah se disculpó más tarde ante sus compañeros por su arrebato y su salida en enero no se materializó después de que el delantero se marchara a la Copa Africana de Naciones con Egipto. Los Faraones cayeron en semifinales de la competición a manos de Senegal, que acabó ganando el torneo.
Salah, «cada vez más probable» que se marche este verano
Salah ha vuelto a ganarse la confianza del entrenador Arne Slot en las últimas semanas, tras haber sido titular en los últimos cinco partidos de liga del Liverpool, y ha desempeñado un papel protagonista en la victoria por 3-0 en la FA Cup contra el Brighton, con un gol y una asistencia, que ha permitido al vigente campeón de la Premier League pasar a la siguiente ronda de la competición.
El jugador de 33 años ha participado directamente en cuatro goles en sus últimos seis partidos, lo que significa que ahora ha marcado cuatro goles y ha dado seis asistencias en la máxima categoría del fútbol inglés esta temporada. Sin embargo, Salah ha tenido dificultades para igualar las hazañas de la temporada pasada, en la que marcó 29 goles en la liga y terminó la campaña con 18 asistencias a su nombre.
Según BBC Sport, su salida en verano es «cada vez más probable», aunque eso depende de si se pueden satisfacer las elevadas exigencias salariales de Salah. Según se informa, la estrella de los Reds es el jugador mejor pagado del club, junto con el capitán Virgil van Dijk, que también firmó un nuevo contrato con el Liverpool el año pasado.
Salah ha despertado el interés de varios equipos de la Liga Profesional Saudí, mientras que también existe la posibilidad de que fiche por un equipo de la MLS, que está siguiendo de cerca la situación del jugador. Por el contrario, los informes de la semana pasada sugerían que Salah está dispuesto a cumplir su contrato con el Liverpool si no llega una oferta adecuada tanto para el jugador como para el club.
Los Reds se enfrentan a un difícil emparejamiento en la Liga de Campeones
Si Salah abandona Anfield este verano, estará deseando hacerlo con más medallas de ganador colgadas al cuello. Con su título de la Premier League en peligro, se espera que el Liverpool dé prioridad a las competiciones de copa para rescatar una campaña nacional condenada al fracaso.
Los Reds viajarán dos veces a Wolverhampton la próxima semana, primero en la Premier League para la jornada entre semana y luego de nuevo en la FA Cup para su partido de quinta ronda. El equipo de Slot también se enfrentará al Galatasaray en los octavos de final de la Liga de Campeones, lo que da al gigante de Merseyside la oportunidad de vengarse del gigante turco.
El Galatasaray se impuso por 1-0 al Liverpool cuando ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de la competición, con un penalti de Victor Osimhen en la primera parte que bastó para separar a los dos equipos en Estambul.
Aun así, el Liverpool ha quedado en el lado más difícil del cuadro de la Liga de Campeones. El ganador de su eliminatoria de octavos de final contra el Galatasaray se enfrentará al PSG o al Chelsea en los cuartos de final de la competición.
El Liverpool busca reforzar sus esperanzas de quedar entre los cuatro primeros
Se espera que Salah mantenga su puesto de titular en el partido que el Liverpool disputará contra el West Ham el sábado por la tarde. Slot ha conseguido tres victorias en los últimos cuatro partidos de liga tras la victoria por 1-0 del pasado fin de semana en Nottingham Forest.
Una victoria contra los Hammers permitiría al Liverpool igualar en puntos a su rival, el Manchester United, en la lucha por asegurar un puesto entre los cuatro primeros. El United volverá a la acción el domingo, cuando reciba al Crystal Palace en Old Trafford.
