Marcus Rashford, advertido sobre su regreso «perezoso y a medias» al Manchester United, mientras que la leyenda de los Red Devils insiste en que su traspaso al Barcelona depende de la mentalidad de la estrella

Rashford ha manifestado su deseo de permanecer en Cataluña, y el cambio de aires ha sido bien recibido por un hombre que se unió al United a los siete años. Ha declarado: «Estoy disfrutando de este club de fútbol y creo que, para cualquiera que ame el fútbol, el Barcelona es uno de los clubes clave en la historia de este deporte. Para un jugador es un honor.

La gente lo olvida, pero he pasado 23 años de mi vida en el Manchester United. A veces, simplemente necesitas un cambio. Creo que quizá este sea mi caso y estoy disfrutando de todo».

Al ser preguntado sobre cómo podría motivarse Rashford en Manchester si se viera obligado a volver a sus raíces, Sharpe añadió: «Eso es algo que solo Marcus sabe y depende de lo que él busque. ¿Ha sido suficiente para él el cambio, pasar una temporada fuera y jugar en el Barcelona durante un año? ¿O le ha abierto el apetito y ahora sabe que quiere marcharse definitivamente? ¿O está contento con alguien como Michael Carrick, a quien conoce, que le dará un abrazo y, con suerte, sacará lo mejor de él?

«Unos cuantos buenos partidos, algunos buenos goles y unas actuaciones trabajadoras y los aficionados sin duda lo volverían a aceptar y estarían de su lado. Todo depende de lo que pase por la cabeza de Marcus Rashford y de cuáles sean sus decisiones, cuáles sean sus ambiciones».