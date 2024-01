Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: La rivalidad más grande del fútbol se queda sin su último capítulo por una cruel lesión

El dúo batalló en el más alto nivel durante tanto tiempo que es difícil asumir que probablemente no volvamos a verlos compartir un campo de juego.

Nunca veremos una rivalidad como la de Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Nada que pueda igualar el espectáculo, la competitividad ni el nivel puro de fútbol que ambos mostraron durante años y años. Es cierto, han habido muchas grandes rivalidades en este deporte, pero ninguna como esta.

Emergió justo cuando las redes sociales comenzaron a florecer y, por eso, elegir un bando fue prácticamente obligatorio para cualquier fanático del deporte más popular del planeta. ¿Estabas detrás de Messi, el inabarcable crack argentino líder de la revolución del tiki-taka del Barcelona? ¿O apoyabas a Ronaldo, la fuerza de voluntad inquebrantable que brillaba en un Real Madrid que dominó las principales competiciones europeas como ningún otro?

El mundo no pudo evitar darse cuenta de las alturas que Leo y Cristiano estaban alcanzando. Pero aun si no existieran Twitter o TikTok no se podría pasar por alto esta rivalidad. Simplemente fueron demasiado buenos durante demasiado tiempo como para ser ignorados

Hay toda una generación de fanáticos del fútbol que creció con Messi y Ronaldo. Muchos se enamoraron del deporte por ellos. Incluso aquellos que miran a 22 personas patear un balón desde mucho antes de la llegada de ambos no pueden negarlos. Los fanáticos pueden amar a Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Alfredo Di Stefano... quien sea. ¿Pero Messi y Ronaldo? Casi todos admiten que los dos se sientan a la mesa de los mejores. Y siendo contemporáneos.

Sin embargo, todo llega a su fin. Sí, incluso para estos dos. Han desafiado al tiempo por más años de lo que cualquiera podría haber imaginado, pero la estrella empieza a extinguirse. Ninguno de los dos sigue en Europa, ambos ahora prestan sus nombres y reputaciones a ligas que esperan competir algún día con los mejores.

El jueves, Messi y Ronaldo iban a enfrentarse en el amistoso que Inter Miami y Al-Nassr disputarán en Riyadh como parte de la gira de pretemporada del equipo estadounidense, pero en la víspera del partido Luis Castro entregó algunas noticias devastadoras: CR7 no está en condiciones de jugar.