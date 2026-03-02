¿En qué medida se verán afectados los clubes de la Superliga Femenina por la pérdida de jugadoras que participarán en la Copa Asiática? - Clasificación

El impacto se sentirá de manera diferente en las distintas ligas. Por ejemplo, los equipos de la NWSL, donde Barbra Banda, de Zambia, y Temwa Chawinga, de Malaui, son dos de las mayores estrellas, iban a ser los más afectados por la AFCON, al igual que el Lyon y el París Saint-Germain, los dos mejores equipos de Francia. Sin embargo, ahora parece que ese torneo se va a posponer con muy poca antelación, aunque todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial.

En Inglaterra, por su parte, es la Copa Asiática la que siempre iba a tener el impacto más notable en la Superliga Femenina. Nada lo demostró más claramente que el anuncio de la selección japonesa para el torneo, que cuenta con 16 jugadoras de clubes de la WSL. Australia, con 12, tampoco se quedó muy lejos de esa cifra. La AFCON, por su parte, solo iba a contar con un máximo de seis jugadoras de la WSL en total.

Entonces, ¿qué clubes ingleses se verán más afectados por la Copa Asiática? ¿Y quién está en mejor posición para hacer frente a las ausencias clave? Los 12 equipos de la WSL perderán jugadoras a lo largo de lo que sin duda será un emocionante mes de marzo, y GOAL los ha clasificado en función de quiénes van a tener más dificultades con la situación...