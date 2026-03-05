Álvaro Arbeloa reacciona ante la llegada de Jude Bellingham a Londres en medio de las lesiones del Real Madrid

Madrid se enfrenta actualmente a una importante crisis de disponibilidad de jugadores en un momento crucial de la temporada. Bellingham ha viajado a Londres para someterse a una rehabilitación especializada por una lesión en el tendón de la corva, mientras que Kylian Mbappé ha regresado a Francia para recuperarse de una lesión de rodilla que le ha estado molestando desde principios de año.

La decisión de permitir que ambas superestrellas abandonen España para recibir tratamiento ha sorprendido a los fieles seguidores del Madrid, aunque Arbeloa se apresuró a aclarar que estos viajes forman parte de un plan de recuperación altamente coordinado, diseñado para que ambos jugadores recuperen su plena forma lo antes posible.