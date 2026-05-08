La mejor apuesta combinada para las tres finales europeas de mayo

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Los finalistas de las tres competiciones europeas de clubes ya están definidos para la temporada 2025/26. Seleccionamos un pronóstico para cada final con el objetivo de armar una apuesta combinada de tres selecciones con mucho valor.

Aunque el Arsenal ha sido el equipo más en forma de la Champions League en lo que va de temporada, ahora mismo resulta muy difícil apostar en contra del vigente campeón.

Combinada para las Finales Europeas Cuota ⭐ Gana el PSG (PSG vs. Arsenal) 2.15 Menos de 2.5 goles (Freiburg vs. Aston Villa) 1.78 Más de 2.5 goles (Crystal Palace vs. Rayo Vallecano) 2.12 Cuota total: 8.11

Cuotas cortesía de Betano. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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El PSG es un bloque cohesionado y sabe cómo ganar una final de la UCL

El Arsenal llega a esta cita aún invicto en su campaña de la Champions League. Los "Gunners" han sumado 11 victorias y tres empates en los 14 partidos disputados hasta ahora en la competición. Los hombres de Mikel Arteta se han mostrado imperiales en defensa, encajando apenas seis goles en esos 14 encuentros.

Sin embargo, se podría decir que han rendido por encima de sus posibilidades defensivas, ya que su xGA (goles en contra esperados) se sitúa en 11.74.

A pesar de este registro impresionante, los mercados de tu casa de apuestas siguen situando al Paris Saint-Germain (PSG) como favorito previo a la final. Y lo cierto es que estamos de acuerdo.

El equipo de Luis Enrique, actual defensor del título, ha sido el gran animador del torneo en esta temporada 2025/26. Han anotado 44 goles en 16 partidos, lo que supone una media espectacular de 4.13 goles por encuentro.

La final presenta un duelo fascinante entre la estructura defensiva del Arsenal y el talento desbordante y la capacidad goleadora de la línea ofensiva del PSG.

Aunque mantener la portería a cero es vital, a menudo son los momentos de magia y creatividad los que deciden las finales. El PSG cuenta con una abundancia de jugadores capaces de resolver un partido por sí solos, a pesar de que su plantilla actual carezca de esos nombres de estilo "Galáctico" que lucían en temporadas anteriores.

Muchos consideraron que la semifinal del PSG contra el Bayern de Múnich fue, por méritos propios, una final anticipada. Los parisinos vencieron 5-4 en casa en la ida y empataron 1-1 en Múnich, clasificándose con un global de 6-5.

El partido de ida mostró la mejor versión de futbolistas como Kvaratskhelia, Doué y Dembélé. Pese a tener solo un 43% de posesión frente al Bayern en aquel encuentro, marcaron en los cinco disparos que realizaron a puerta.

Confiamos en que terminen el trabajo y logren su segundo título consecutivo de la UCL, ante una probabilidad implícita en las cuotas de solo el 45.04%.

Se anticipa una final de Europa League muy cerrada en Estambul

Friburgo y Aston Villa se verán las caras en la final de la Europa League. El conjunto de la Bundesliga tuvo que remontar un 2-1 en la ida de semifinales para terminar eliminando al Sporting de Braga con un global de 4-3 tras la vuelta.

Por su parte, el Aston Villa pasó por encima del Nottingham Forest con un contundente 4-0 en el partido de vuelta de su semifinal inglesa. Los "Villanos" de Unai Emery sellaron su pase con un global de 4-1.

El increíble idilio de Emery con la Europa League continúa. El técnico español está en disposición de ganar la segunda competición europea de clubes por quinta vez en su carrera.

La final contra el Friburgo enfrenta a las dos defensas más sólidas del torneo. El Friburgo ha encajado diez goles en 14 partidos de Europa League, mientras que el Villa solo ha recibido ocho en el mismo número de encuentros. De media, estos equipos apenas han concedido 0.64 goles por partido a lo largo de la competición.

El Villa ha promediado exactamente 2.00 goles a favor, mientras que el Friburgo se queda en 1.79. Con una plaza para la próxima Champions League en juego, creemos que esta final será de corte defensivo. El Friburgo conoce de sobra la amenaza ofensiva del equipo de la Premier League y es probable que intente desesperar al conjunto de Emery.

Tu operador habitual estima que hay un 56.18% de posibilidades de que veamos dos goles o menos. Con las defensas imponiéndose previsiblemente en Estambul, creemos que el mercado infravalora la probabilidad de que se dé el "Menos de 2.5 goles".

Valor en una entretenida final de la Conference League en Leipzig

La final de la Conference League reúne a dos de los tres equipos más impresionantes de la competición este año. El Crystal Palace se enfrenta al Rayo Vallecano en Leipzig.

Ambos conjuntos han protagonizado, por lo general, partidos muy entretenidos en esta edición de la UECL. El 64% de los partidos del Rayo han tenido tres o más goles. Por su parte, el 56% de los encuentros del Palace en la competición también superaron esa cifra.

En el aspecto defensivo, el Palace ha promediado solo 0.75 goles encajados por partido en su camino europeo. En cambio, el Rayo Vallecano ha recibido una media de 1.21 goles por encuentro.

Lejos de su estadio, las cifras defensivas del Rayo han sido aún peores: han encajado 27 goles en 17 partidos, lo que supone un ritmo de 1.59 goles por choque.

Lamentablemente para los de Vallecas, la final se disputa en Leipzig y no en el Estadio de Vallecas. Por eso, nos sentimos cómodos lanzando este pronóstico de "Más de 2.5 goles" con una probabilidad del 47.62%, una cifra que se sitúa muy por debajo de la media de la temporada de ambos equipos.