Betano bono de bienvenida: obtené hasta $500.000 ARS

Bono de bienvenida Betano en apuestas deportivas por $500.000 ars

¿Qué podés conseguir con el bono de bienvenida de Betano? Hasta un 100% de tu primer depósito, hasta ARS$500.000. Se trata de una de las promociones más atractivas dentro de las plataformas de apuestas disponibles en Argentina. Acceder al bono es muy sencillo: solo tenés que registrarte e ingresar el código promocional GOALBET durante el proceso de alta.

Por ejemplo, si hacés un depósito inicial de ARS$50.000, recibís otros ARS$50.000 como bono, duplicando tu capital hasta ARS$100.000. El depósito mínimo es de $1.000.

El importe total (es decir, el depósito + el bono recibido) debe apostarse tres veces en Deportes o Deportes Virtuales, exclusivamente en apuestas con cuotas superiores a 1.80.

Además, también accedés a una Apuesta Gratis de ARS$15.000, que se activa al completar tu registro y colocar correctamente el código promocional correspondiente. Esta Apuesta Gratis tiene una validez de 7 días y puede utilizarse en cualquier evento deportivo.

Activá el bono de bienvenida Betano casino de $500.000 ARS

Al activar el bono de bienvenida de Betano, podés disfrutar de todos sus beneficios. ¿Cómo hacerlo? Es muy simple: debés ingresar el código promocional GOALBET durante el proceso de registro, luego de completar tus datos personales.

Tené en cuenta que se trata de un bono exclusivo para nuevos usuarios y solo es válido con el primer depósito, que debe ser de al menos $1.000.

Si además querés acceder a la Apuesta Gratis de ARS$15.000, incluida como parte de la promoción, tu depósito inicial deberá ser de mínimo $10.000. Esta Apuesta Gratis se acredita tras el registro y la activación correcta del código promocional, y puede utilizarse en cualquier evento deportivo dentro de la plataforma.

¿Hay que registrarse para obtener el bono?

El Betano bono de bienvenida se activa durante el registro y el depósito, por lo que este proceso resulta imprescindible. De todas formas, es bastante rápido y ágil. Te lo contamos en unos sencillos pasos. Y, si tenés más dudas, puedes visitar nuestra guía completa de registro en Betano.

Accedé a la web oficial de Betano o la app Clická en registro y completá tus datos Introducí el código GOALBET Depositá teniendo en cuenta los importes mínimos Disfrutá de tu bono de bienvenida Betano para pronósticos

¿Hay un código promocional para activar el bono de Betano?

La mejor manera que tenés de poder acceder a este bono de bienvenida Betano es utilizar un código promocional GOALBET, como el que encontrarás en nuestra guía sobre esta atractiva promoción para nuevos clientes. Si lo introducís durante el registro, podés disponer de un 100% del depósito inicial, hasta hasta ARS$500.000 (mínimo 1.000 de depósito), y una apuesta gratuita de $15.000

¿En dónde puedo usar el bono Betano?

Esta potente plataforma tiene una amplia variedad de promociones. Incluso existe un bono de bienvenida para su sección de casino. Pero hoy nos centraremos en la oferta para los pronósticos deportivos. Con este bono podés hacer tus predicciones en su asombroso catálogo e infinidad de mercados diferentes. Entre otros deportes, encontrás:

Baloncesto

Fórmula 1

Béisbol

Boxeo

MMA

Y, por supuesto, fútbol

Con numerosas competencias y eventos destacados, como:

Liga profesional de fútbol argentina (Betano es sponsor oficial)

Copa Libertadores

Champions League

Ligas europeas (Premier, Liga española, Calcio, …)

Torneos sudamericanos

Preguntas frecuentes

¿Cómo obtener bonos en Betano?

Podés encontrar una amplia variedad de bonos y ofertas en esta plataforma. Pero si lo que te interesá, concretamente, es el bono de bienvenida Betano debés utilizar un código promocional, como el que te ofrecemos en nuestra guía y lo introducís durante el registro. Recordá que tiene sus propios términos y condiciones y es recomendable consultarlos en la web oficial de Betano.

¿Cuántas veces puedo obtener el bono de bienvenida Betano?

Como podés suponer por su nombre, el bono de bienvenida Betano sólo es para nuevos clientes y está disponible una única vez por cada usuario. No intentés tener más de una cuenta para aprovechar esta promoción, porque serán canceladas. Todas las condiciones y términos se pueden consultar en la web oficial del operador.

¿Puedo usar el bono si ya tengo una cuenta?

En caso de que tengas ya una cuenta, no podés utilizar el Betano bono de bienvenida, que es sólo para nuevos miembros de la plataforma. Aún así, Betano mantiene muchas e interesantes ofertas para sus clientes habituales, tanto para apuestas deportivas como para casino. Utilizá tu identificación en la web para acceder al apartado de promociones y descubrí todas las que están disponibles y cuáles son sus condiciones.