Betsson Argentina bono de bienvenida: válido para Agosto 2023

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¿En qué consiste el bono de bienvenida de Betsson?

Oferta válida para clientes +18 años de CABA.

El bono de bienvenida de Betsson Argentina es una de las promociones más destacadas para quienes se registran por primera vez en la plataforma. Esta oferta brinda un impulso inicial a los nuevos usuarios, duplicando su primer depósito y permitiéndoles explorar la casa de apuestas con mayor libertad.

Actualmente, la promoción consiste en un bono con un tope máximo de $600.000 para apuestas deportivas.

Ejemplo: si realizás un primer ingreso de $300.000, recibirás otros $300.000 en crédito promocional, sumando un saldo total de $600.000 para comenzar a jugar.

Este crédito puede utilizarse exclusivamente en apuestas deportivas, en eventos pre-match o en vivo, con cuotas mínimas de 3.00.

Durante el registro, el sistema te pedirá que elijas entre el bono de deportes o el bono de casino. Esta decisión es única y no podrá modificarse una vez seleccionada. Al confirmar tu elección y realizar el depósito mínimo de $500, el bono se acreditará automáticamente en tu cuenta.

Para obtenerlo, simplemente tenés que crear una cuenta como nuevo usuario, completar todos los datos requeridos, realizar un depósito inicial utilizando alguno de los métodos habilitados y, si corresponde, ingresar un código promocional en el formulario de registro. Este último paso puede ser opcional, pero es recomendable estar atento a las campañas vigentes, ya que en ocasiones se ofrecen códigos exclusivos para mejorar la oferta.

Tené en cuenta que el bono está sujeto a términos y condiciones, incluyendo requisitos de apuesta (rollover) y un plazo determinado para utilizarlo antes de su vencimiento.

Bono de bienvenida en apuestas deportivas

Si elegís el bono para apuestas deportivas, podrás utilizarlo en una gran variedad de disciplinas. Algunas de las más populares incluyen:

Fútbol

Básquet

Tenis

Béisbol

Boxeo

MMA

Automovilismo

E-sports

El bono se puede aplicar a apuestas simples o combinadas, siempre que cumplan con las cuotas mínimas establecidas en los términos y condiciones. Es una buena oportunidad para explorar los distintos mercados que ofrece Betsson.

¿Cómo obtener el bono de bienvenida de Betsson en Argentina?

Obtener el bono de bienvenida en Betsson es un proceso sencillo y rápido.

Primero, debés acceder al sitio oficial de Betsson Argentina hacer clic en "Registrarse". Completar el formulario con tus datos personales: nombre, DNI, dirección de correo electrónico y una contraseña segura.

Para ser elegible, debés ser mayor de 18 años y tener residencia legal en Argentina. Además, es importante verificar tu identidad subiendo una foto clara de tu DNI y confirmando tu correo electrónico.

Durante el registro, podés ingresar un codigo promocional Betsson.

Una vez que tengas tu cuenta activa, deberás realizar tu primer depósito utilizando uno de los métodos de depósito en Betsson compatibles con la promoción. El bono se acreditará automáticamente si cumplís con todos los pasos mencionados.

Términos y condiciones del bono

Como toda promoción, el bono de bienvenida de Betsson Argentina está sujeto a términos y condiciones que conviene conocer antes de activarlo. Uno de los más importantes es el requisito de apuesta, conocido como rollover. En este caso, es necesario apostar 8 veces el monto del bono recibido antes de poder retirar cualquier ganancia generada con ese crédito promocional.

Además, las apuestas deportivas deben realizarse con cuotas mínimas de 3.00 o superiores. Podés usar el bono en apuestas simples o combinadas, tanto pre-match como en vivo. No se contabilizan las apuestas anuladas, canceladas, o aquellas que hayan sido cobradas con la función de cash out.

Otro aspecto clave es el plazo de vigencia: una vez acreditado el bono, tenés 30 días para cumplir con todos los requisitos. Si no se completa el rollover dentro de ese período, el bono y las ganancias asociadas podrán ser eliminados automáticamente.

Estos términos pueden ajustarse según el tipo de promoción (deportiva o de casino), por lo que siempre se recomienda revisar la sección de promociones en el sitio oficial de Betsson antes de activarla.

Según las opiniones de Betsson Argentina, los usuarios valoran positivamente la claridad de estas condiciones y la seriedad de la plataforma al momento de acreditar los bonos. Esta transparencia genera confianza y hace que Betsson se destaque como una opción confiable dentro del mercado argentino.

Opinión y ventajas del bono de bienvenida

El bono de bienvenida de Betsson Argentina se destaca por su generosidad y la facilidad con la que puede obtenerse, lo que lo convierte en una de las promociones más atractivas del mercado local. En comparación con otras casas de apuestas que operan en el país, el monto ofrecido es competitivo: hasta $50.000 en crédito promocional, lo cual representa un impulso importante para quienes están comenzando a apostar en línea.

Una de las características más valoradas por los usuarios es la flexibilidad del bono, ya que permite elegir entre utilizarlo en apuestas deportivas o juegos de casino. Esta opción se adapta al perfil del apostador, ya sea que prefiera seguir eventos deportivos en vivo o disfrutar de tragamonedas y juegos de mesa. Además, los requisitos de apuesta (rollover) no son tan exigentes como en otros operadores, lo que facilita el retiro posterior de las ganancias obtenidas con el bono.

Otro punto a favor es la transparencia de la promoción. Las condiciones están bien detalladas en el sitio web y no hay sorpresas ocultas, algo que los usuarios valoran de manera positiva. Según las opiniones sobre Betsson en Argentina, muchos destacan el cumplimiento de los plazos y la claridad en la acreditación del bono, lo que genera confianza en la plataforma.

En resumen, el bono de bienvenida de Betsson es una opción recomendable para quienes buscan iniciarse en el mundo de las apuestas con una ventaja concreta. Aprovechando correctamente esta promoción, se puede acceder a una experiencia de juego más entretenida, rentable y segura desde el primer momento.

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA