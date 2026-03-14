Sampdoria v Venezia 0–0: match statistics

Sampdoria v Venezia (first half 0-0)
SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Hadzikadunic (Ferrari 1' s.t.), Viti; Di Pardo, Esposito, Conti (Ricci 35' s.t.), Cicconi; Begic (Pafundi 40' s.t.), Cherubini, Brunori (Soleri 40' s.t.). Manager: Lombardo.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Hainaut, Schingtienne, Svoboda; Sagrado, Dagasso (18' s.t. Casa), Doumbia, Busio, Franjic; Perez, Adorante (18' s.t. Lauberbach). Manager: Stroppa
Referee: Feliciani (Teramo)
Bookings: 25' 2nd half Begic (S), 35' 2nd half Conti (S),