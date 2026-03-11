Goal.com
Serie A referee appointments: Guida for Milan, Manganiello for Inter. Massa to referee Como-Roma

The referee appointments for the 29th matchday of Serie A have been announced: here are the decisions made by the AIA.

  • TORINO – PARMA Friday 13/03 at 8.45 p.m.

    MARESCA

    CECCONI – ZINGARELLI

    IV: MUCERA

    VAR: GHERSINI

    AVAR: AURELIANO

    INTER – ATALANTA Saturday 14/03 at 15:00

    MANGANIELLO

    PASSERO – ROSSI L.

    IV: COLLU

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: CHIFFI

    NAPOLI – LECCE Saturday 14/03 at 18:00

    ABISSO

    IMPERIALE – CECCON

    IV: GALIPO’

    VAR: NASCA

    AVAR: FABBRI

    UDINESE – JUVENTUS Saturday 14/03 at 8.45 p.m.

    MARIANI

    BINDONI – TEGONI

    IV: RAPUANO

    VAR: MAGGIONI

    AVAR: MARINI

    H. VERONA – GENOA 12:30 p.m.

    MARCHETTI

    SCATRAGLI – LAUDATO

    IV: DIONISI

    VAR: MARINI

    AVAR: MERAVIGLIA

    PISA – CAGLIARI 3:00 p.m.

    LA PENNA

    BERCIGLI – TRINCHIERI

    IV: FOURNEAU

    VAR: PATERNA

    AVAR: CAMPLONE

    SASSUOLO – BOLOGNA 3:00 p.m.

    BONACINA

    DEI GIUDICI – FONTEMURATO

    IV: MARINELLI

    VAR: SERRA

    AVAR: PEZZUTO

    COMO – ROME 6 p.m.

    MASSA

    MELI – ALASSIO

    IV: SOZZA

    VAR: FABBRI

    AVAR: GARIGLIO

    LAZIO – MILAN 8:45 p.m.

    GUIDE

    PERETTI – PERROTTI

    IV: AYROLDI

    VAR: CHIFFI

    AVAR: MAGGIONI

    CREMONESE – FIORENTINA Monday 16/03 at 20:45

    DI BELLO

    LO CICERO – VECCHI

    IV: SACCHI J.L.

    VAR: AURELIANO

    AVAR: PEZZUTO

