The referee appointments for the 29th matchday of Serie A have been announced: here are the decisions made by the AIA.
Serie A referee appointments: Guida for Milan, Manganiello for Inter. Massa to referee Como-Roma
TORINO – PARMA Friday 13/03 at 8.45 p.m.
MARESCA
CECCONI – ZINGARELLI
IV: MUCERA
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
INTER – ATALANTA Saturday 14/03 at 15:00
MANGANIELLO
PASSERO – ROSSI L.
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
NAPOLI – LECCE Saturday 14/03 at 18:00
ABISSO
IMPERIALE – CECCON
IV: GALIPO’
VAR: NASCA
AVAR: FABBRI
UDINESE – JUVENTUS Saturday 14/03 at 8.45 p.m.
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: RAPUANO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
H. VERONA – GENOA 12:30 p.m.
MARCHETTI
SCATRAGLI – LAUDATO
IV: DIONISI
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
PISA – CAGLIARI 3:00 p.m.
LA PENNA
BERCIGLI – TRINCHIERI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: CAMPLONE
SASSUOLO – BOLOGNA 3:00 p.m.
BONACINA
DEI GIUDICI – FONTEMURATO
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PEZZUTO
COMO – ROME 6 p.m.
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: SOZZA
VAR: FABBRI
AVAR: GARIGLIO
LAZIO – MILAN 8:45 p.m.
GUIDE
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: CHIFFI
AVAR: MAGGIONI
CREMONESE – FIORENTINA Monday 16/03 at 20:45
DI BELLO
LO CICERO – VECCHI
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO