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CAF Confederations Cup
CAF Confederations Cup Overview
CAF Confederations Cup, fixtures & results
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Thursday 9 April
Friday 10 April
Thursday 16 April
Saturday 18 April
Friday 8 May
Friday 15 May
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Manchester City Women
|3
|3
|0
|0
|11
|4
|7
|9
|2
|Tottenham Hotspur Women
|3
|2
|1
|0
|11
|2
|9
|7
|3
|Chelsea FC Women
|3
|2
|1
|0
|8
|1
|7
|7
|4
|London City Lionesses
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|3
|6
|5
|Everton Women
|3
|2
|0
|1
|2
|1
|1
|6